La familia de Gustavo Cerati homenajeará al músico con el lanzamiento de un video inédito

El próximo 11 de agosto, día en el que el exlíder de Soda Stereo cumpliría 62 años, sus fanáticos podrán disfrutar del nuevo material audiovisual.

Ya es una costumbre. En cada fecha importante relacionada a Gustavo Cerati su familia organiza un homenaje para compartir con los fanáticos del músico. Y este próximo 11 de agosto, día en el que cumpliría 62 años, no será la excepción. Según anunciaron desde la redes oficiales del artista, que es considerado una de las leyendas de la música nacional, lanzarán un video inédito.

"Nos preparamos para celebrar el aniversario del nacimiento de Gustavo con este adelanto…#CeratiVideoInédito", escribieron junto a imágenes en la que se ve al exlíder de Soda Stereo tocando su guitarra eléctrica roja con las frases "No lo creo" y "No te creo". En cuestión de horas la publicación recibió miles de mensajes cargados de ansiedad y emoción y más de 200 mil "me gusta".

Para el cumpleaños del año pasado, más de veinte artistas de distintas partes del mundo se juntaron para homenajearlo con Gustavo Stereo, un disco tributo en el que reversionaron veinte temas del artista argentino, tanto de su etapa solista, como los éxitos de la banda que formó junto a Charly Alberti y Zeta Bossio. Mientras que el 4 de septiembre pasado, cuando se cumplieron seis años de su fallecimiento, su familia compartió el manuscrito de Tracción a sangre, que forma parte de Fuerza natural, su último disco de estudio.

Gustavo Cerati y el accidente que marcó el final de su vida

El 15 de mayo de 2010, en plena gira de Fuerza natural, el cantante sufrió un accidente cerebrovascular al término de un show que dio en Caracas, Venezuela. “Ante los trascendidos, informamos que luego de finalizar el show de anoche, Gustavo sufrió una descompensación por una suba de presión debido a estrés y agotamiento, de la que se está recuperando favorablemente. Por precaución, se dirigió a una clínica de Caracas para realizarse chequeos médicos de rutina, donde le recomendaron reposo. Una vez finalizados los estudios, continuará su viaje a Buenos Aires”, rezaba el comunicado que publicaron desde su entorno.

Sin embargo, nunca pudo recuperarse. Tuvo que ser intervenido en Caracas y luego de pasar varios días internado en un hospital privado, fue traslado a la Argentina en un avión sanitario, para estar cerca de su familia. El cantante vivió una larga agonía de cuatro años en los que permaneció en coma, hasta que el 4 de septiembre de 2014 su cuerpo dijo “basta”. Sus restos fueron velados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires frente a una gran multitud y luego fueron llevados al Cementerio de la Chacarita.