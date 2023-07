La desconocida historia de Wake Me Up Before You Go-Go, uno de los hits de Wham!

Con el estreno del documental de Netflix sobre la historia del famoso dúo que conformaron George Michael y Andrew Ridgeley, se conoció una de las historias más curiosas detrás de la clásica canción Wake Me Up Before You Go-Go.

El documental Wham!, sobre el éxito y la historia del dúo británico que conformaron George Michael y Andrew Ridgeley en los '80, llegó a Netflix y con él se revelaron aspectos poco conocidos de Michael y su proceso para asumirse como homosexual y de las historias de las canciones que trascendieron para convertirse en himnos de la música pop. Wake Me Up Before You Go-Go es uno de los ellos y el germen de su creación, una de las anécdotas más asombrosas del caudal creativo de la banda.

Luego de una presentación en el exitoso programa de la época Top of The Tops, símbolo de la consagración artística de los solistas y las bandas que querían triunfar en la industria, y algunos éxitos que marcaron el estilo de Wham! como Fantastic, Make it Big y Club Tropicana, la dupla de amigos pegó un salto artístico con Wake Me Up Before You Go-Go, clásico compuesto por George Michael que salió en 1984.

Y el documental que cuenta con las voces en off de Michael y Ridgeley cuenta qué fue lo que despertó la curiosidad de George Michael y lo motivó a crear esta canción icónica de Wham!. Según narran los protagonistas, una noche después de muchas horas de trabajo de composición George Michael se quedó a dormir en la casa de su amigo y este reconoció: “Puse una nota en la puerta de mi habitación y cometí un error y escribí ‘despiértame antes de irte’” ("Wake me up before you go").

El error de Andrew llamó la atención de George, quien creyó que sería un buen título para una canción que llegara a convertirse en hit número uno. Estaba en lo cierto y el simple se posicionó en el primer lugar de las listas de Reino Unido y Estados Unidos, abriéndole un mercado de oportunidades a Wham! para expandirse hacia nuevos públicos.

De qué trata el documental de Wham! que estrenó Netflix

"En 1982, George Michael y Andrew Ridgeley, adolescentes y mejores amigos, se propusieron conquistar el mundo como WHAM!. En junio de 1986, después de haberlo logrado, dieron su último concierto en el estadio de Wembley. Ahora, por primera vez -y en sus propias palabras-, llega la asombrosa historia de cómo en cuatro años dominaron las listas de todo el mundo con canciones pop clásicas y atemporales, un éxito tras otro: Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go‑Go, Freedom, I’m Your Man y, por supuesto, Last Christmas", reza la sinopsis del documental.

Dirigido por Chris Smith (Rey Tigre; Robert Downey Sr.) y producido por John Battsek (La inspiración más profunda) y Simon Halfon (Oasis: Supersonic) el documental de WHAM! retratará los años mágicos del dúo. "Su época de gloria, en la que se convirtieron en el primer grupo pop occidental en presentarse en China, fue testimonio y personificación de su juventud y también de la de los millones de fans que los adoraban", señala el comunicado.