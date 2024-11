Jorge Rojas se mostró como nunca se lo vio y sorprendió al folklore: "Íntimamente"

Jorge Rojas contó lo que todos sus fans esperaban.

Jorge Rojas es un músico del folklore argentina súper activo en sus redes sociales y, de ese modo, en un reciente posteo de Instagram compartió imágenes que alegraron a miles de sus seguidores. El artista que perteneció a la agrupación Los Nocheros en el pasado dio a conocer detalles de su vida que sus fans más acérrimos no esperaban.

En su reciente publicación en su cuenta de Instagram, Jorge Rojas les avisó a sus fanáticos que salió un nuevo video en su canal de YouTube con el detrás de escena de sus shows, en el que se lo puede ver al músico en su día a día. "Los preparativos, la previa, el armado del show, nuestro encuentro, y el cariño de ustedes", comienza el texto que el músico escribió en el píe de foto de su posteo.

"Este material que armamos es para compartirles y que conozcan un poco más todo eso que hacemos, y que sentimos, para brindarles lo mejor de nosotros en estas noches tan especiales. Íntimamente. Principio y Destino, ya en YouTube. Vayan a verlo", continúa el mensaje de Rojas hacia sus fans. En la sección de comentarios, los seguidores del músico evidenciaron su alegría por este nuevo video a su disposición y escribieron mensajes como: "Pude ir el viernes 18/10 con mi mamá e hijo!!! Felices y de yapa me pude sacar la foto con vos" y "Me encantaron ambos shows. Disfrute muchísimo de ambos!!!! Sos increíblemente sencillo como la gente q te rodea. Felicitaciones!!! Y que el destino vuelva a cruzarnos por el barrio de la boca como hace dos años".

El comunicado oficial de Flow que alegra al folklore

"Por primera vez juntos, Luciano y Abel se presentan en un ciclo de 30 conciertos, en un show titulado Es Ahora y los clientes de Flow podrán disfrutarlo desde las 21hs a través del canal 605 Argentina, canal 119 Uruguay y canal 2 Paraguay. Con sus 30 funciones ya agotadas, esta unión marcará un antes y un después en la escena musical argentina. Serán 30 noches con una puesta imponente y un escenario 360 que quedarán guardadas para siempre en la historia y en los corazones de todos", reza un reciente posteo de la empresa de telecomunicaciones.

Jorge Rojas

Emoción en el folklore por lo que dijo La Sole

"Siempre busqué ser honesta conmigo y hacer algo distinto, pero la respuesta de la gente me sorprendió. Cuando mi vida cambió gracias a la música, no imaginé que iba a tener todo este recorrido", comenzó su descargo la artista oriunda de Arequito. Y sumó: "Creo que es mucho más real decidir que vas a dedicarte a la música cuando estás en el baile, que sin conocer de qué se trata, porque uno toma la decisión sabiendo lo bueno y lo malo. Me siento muy orgullosa de ser una mujer que empezó siendo una pibita que eligió un género musical poco convencional y no comercial. Me parece que lo que es original y honesto de alguna manera impacta. De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".