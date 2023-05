Joelle, a poco de lanzar su álbum debut: "Me gustaría probar, equivocarme, tirarlo, volverlo a hacer"

Joelle charló con El Destape sobre el lanzamiento de "Cliché", el primer single y adelanto de su disco debut. Cómo fue la experiencia de grabar en un estudio, con quién le gustaría colaborar y su gusto en particular por el R&B.

Con solo 20 años, Joelle lleva casi 15 haciendo música, una relación que inició cuando empezó estudiar piano a los 6 años. Como prácticamente todos los artistas, comenzó haciendo covers que compartía en sus redes sociales, como muchos otros de su generación. Pero tras una primera etapa de versiones, las canciones propias empezaron a aparecer, por lo que decidió reunirlas en lo que será su álbum debut y lanzar "Cliché", el primer single de anticipo.

"Al principio yo la verdad que no estaba planificando hacer un disco", reconoció Joelle en diálogo con El Destape. En ese sentido, la joven cantante explicó que empezó a escribir, a conocer qué quería contar, cómo, de qué manera, qué géneros le gustaban, cuál era su proceso creativo. "Fue como conocerme en un montón de aspectos", resumió, antes de concluir en que fue justamente con "Cliché" que se decidió a hacer el disco. "Siento que ahí marqué más cómo era mi manera de contar las cosas", agregó Joelle, muy contenta también con la recepción que tuvo la primera canción propia que lanzó, que llegó acompañada de un video en el sur con sus amigos.

¿Cómo surgió la idea de grabar el video en el sur?

- No estaba planeado grabarlo allá. Teníamos planificado ese viaje de vacaciones con mis amigos. Justo llevé una handy cam y les pregunté si se copaban que grabara para el video de "Cliché", porque también es medio invasivo estar todo el viaje con una cámara. Al principio estaban escépticos con que los grabara, pero después ya estaban muy contentos y después me pidieron una versión "corte de director" del video (risas).

¿Eso hizo que cambiara en algo el tema para vos?

- Siento que para mí resignificó la canción, porque fue una manera de dedicárselas a ellos. Después de un año después de haberla escrito, si no te seguís conectando así con el tema, podés perder una cercanía. Fue re importante.

¿Con qué género te sentís más cómoda?

- El R&B es un género que escucho todo el tiempo en casa y también es el que más me gusta cantar. También con el que me siento más cómoda vocalmente, pero me gusta mucho conocer nuevos géneros y también la cultura detrás de cada uno. Me re gusta indagar en nuevos géneros, fusionar.

¿Le tenés "miedo" a alguno?

- Todo va a ir llegando a su tiempo, me encantaría probar todos los géneros. Me gustaría probar, equivocarme, tirarlo, volverlo a hacer. Le tengo mucha cosa, pero me encantaría hacer un bolero. Pero siento que debería formarme y escucharlo. Como decir "bueno, voy a grabar y escribir. Este mes voy a escuchar todos boleros".

¿Cómo fue la experiencia de grabar en un estudio profesional después de tanto tiempo grabando de forma casera?

- Me acuerdo la primera experiencia en estudio, era el primer productor que conocía, mi primera sesión. Voy al estudio con el tema escrito, entonces me puso el track, pone el mic, pone todo, probamos, "che te escuchás bien? bueno, cantá". Pero, ¿cómo? ¿ahora? (risas). Estaba como muy volada y yo solo cantaba en mi cuarto. Escuchás la primera grabación y era un desastre. Pero la verdad que hoy por hoy estoy muchísimo más cómoda, con el productor que trabajé en la mayor parte del disco, que es Xross. Tenemos una dinámica de estudio muy, muy linda, me siento muy cómoda en equivocarme, en volver a grabar la cantidad de tomas que haya que hacer. Así que estoy muy contenta con eso.

¿Con quién soñás colaborar?

- Fantaseando, con Jorja Smith me encantaría. La escucho muchísimo y me encantan sus temas. Y no te voy a mentir que ya probé cómo quedan nuestras voces juntas en el baño (risas). Así que en la ducha se escucha bien, por lo pronto. Y de acá de Argentina, más allá de mi sueño, es más que nada creo que con cualquier persona que esté en la misma etapa que yo. El ir creciendo junto a otro artista, que esté en la misma que vos es algo muy lindo y pueden surgir cosas hermosas.