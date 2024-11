Impacto en el folklore por lo que se supo de Mercedes Sosa: "En el exilio"

Jairo protagonizó los homenajes a Mercedes Sosa en Tucumán y reveló detalles de la situación que vivieron juntos durante el exilio.

El cantante Jairo fue el encargado de cerrar dos jornadas de homenajes especiales a Mercedes Sosa en Tucumán con un show inolvidable. El cantautor repasó populares canciones que inmortalizó “La Negra” a lo largo de su carrera y que trascendieron las fronteras del país y del folklore para meterse en el alma de todos los amantes de la música. Además, el artista recordó los momentos más difíciles que compartieron juntos en el exilio durante la última dictadura cívico militar.

En las últimas horas, Jairo utilizó sus redes sociales para expresarse sobre su show Las Huellas de Mercedes: “Noche inolvidable celebrando a la maravillosa Mercedes Sosa nada menos que en su tierra Tucumana. El aplauso de ustedes fue pura emoción”. “La familia Sosa presente. Agradezco de corazón que hayan pensado en mí para este homenaje. Gracias a toda la gente del Teatro Mercedes Sosa”, destacó el cantante y remarcó: “Celebremos a la gran Mercedes siempre que podamos. Su voz es parte de lo mejor de nosotros”.

En los últimos días, se vivieron momentos muy especiales en el folklore por una conmemoración a Mercedes Sosa, que incluyó un recorrido turístico por los lugares que amó la leyenda del cancionero popular en Tucumán, y con la posibilidad futura de que se trate de algo permanente. Además de espectáculos con una amplia cartelera local, como se mencionó, el cierre con broche de oro estuvo a cargo de Jairo.

Por otra parte, antes de esa presentación, durante una entrevista con LG Play, el cantante resaltó las circunstancias de vida de la mayor referente del género musical: "Mercedes es un símbolo muy grande de Argentina y en canto es una voz que emociona al emitir el primer sonido; es algo que pocos artistas han tenido". Luego se refirió a los momentos que vivieron juntos en Europa durante la dictadura cívico militar.

"En el exilio, Mercedes lo pasó muy mal, porque no podía volver al país y eso lo llevaba clavado en el corazón como una espina muy fuerte y el éxito rotundo que tuvo en su regreso, fue un símbolo muy grande para la democracia, fue un momento histórico", resaltó y, en otra nota con medios locales, aclaró: "Aún recuerdo cuando nos juntábamos, ya sea en Francia, España o Alemania. Ella sufrió mucho, pero nunca uso esa palabra, solo decía ‘yo estoy afuera, porque hay varios tipos que no me dejan volver'. Es más, cuento como anécdota que un día cantamos juntos en la Torre Eiffel".

En ese diálogo con Metro Club, Jairo manifestó: "Estoy muy contento de volver a Tucumán, su gente me hace sentir su cariño en forma permanente y mucho más también, porque me invitaron a realizar este homenaje a ‘La Negra’, en el teatro que lleva su nombre".

El objetivo de los homenajes a Mercedes Sosa en Tucumán

Las Huellas de Mercedes Sosa es la consigna de la agenda que los tucumanos disfrutaron con actividades libres y gratuitas donde se rememoraron seis sitios claves en la vida de la artista fallecida en 2009. El objetivo de la iniciativa es que la voz de la cantora sea declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco.

“Es un proyecto muy hermoso que va más allá de recorrer los sitios que ella más quiso”, comentó su hijo Coqui Sosa sobre lo que significa para la familia este homenaje. También reveló los seis lugares que tuvieron el recorrido propuesto por la Provincia, a la vez que aclaró que es una primera etapa y en el futuro se agregarán más puntos. “En principio hablamos del Hotel Swiss Metropol, el Museo folklórico, la escuela San Martín, el Alto de la lechuza y el parque 9 de julio”, detalló.