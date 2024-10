Impacto en el folklore por lo que decidió contar Nahuel Pennisi: "Lo antes posible"

Nahuel Pennisi emocionó al folklore por lo que dijo en una entrevista reciente.

Nahuel Pennisi es uno de los artistas más reconocidos del país que incursionó de lleno en el género del folklore. El cantante y guitarrista de 33 años viene de lanzar su nuevo disco Momentos y en este contexto, brindó una entrevista y realizó una que emocionó a todos los fanáticos de su música.

El 2024 de Nahuel Pennisi fue intenso porque realizó muchos recitales en muchas partes del país, lanzó su nuevo álbum y colaboró con otros artistas. En medio de esta vorágine, se detuvo a profundizar sobre el armado de su disco Momentos en diálogo con Show On TV de Tucumán.

"Yo creo que la música decora todas las sensaciones que vivimos y el dolor también inspira. En el dolor uno tiene más que decir", expresó en primera instancia. "Si estás contento, no sé si te van a dar ganas de escribir un libro de poesía, porrque estás tan contento que te vas a jugar a a pelota, estás con tus amigos, tu compañera. Ahora, si estás triste agarrate porque vas a agarrar la lapicera, los papeles, todo", agregó.

El músico se presentó en Tucumán y tiene recitales programados para estar en Venado Tuerto, Santa Fe; y General Belgrano, Buenos Aires. "Uno quiere sacar afuera todo eso porque se quiere recuperar lo antes posible. Y la forma más linda es sacándolo. La música está buena para eso", consideró en lo que fue un testimonio que conmovió a los fanáticos del folklore.

Impacto en el folklore por lo que le pasó a Nahuel Pennisi en el escenario de los Grammy: “Una locura”

Nahuel Pennisi es uno de los artistas folklóricos más resonantes de los últimos tiempos y, de ese modo, cada una de sus declaraciones tiene repercusión mediática. Eso mismo ocurrió con lo que recientemente el músico contó que le pasó en el escenario de los Latin Grammy.

La relevancia del intérprete de Regresa y Por segunda vez subió exponencialmente en el último tiempo y, de hecho, llegó a cantar en el escenario de los Latin Grammy. En referencia a esa experiencia, el músico contó lo que le pasó antes de salir a cantar, en diálogo con Infobae.

"Fue un momento muy importante. Me hicieron cantar. Fue una locura. Estaba sudando. Mi manager me dijo: '¡Che, nunca te vi transpirar las manos tanto como ahora!'. '¡Estoy renervioso, loco!', le dije", comenzó su descargo Pennisi, en alusión al movilizante momento que vivió. Y sumó: "Encima me habían hecho una nota sobre cómo había sido tocar en la calle: conté mi historia en la peatonal Florida. Y en ese momento recordé esa esencia, mi voz y mi guitarra en la calle Florida, y era la misma identidad ahí, en los Grammy. Ese viaje fue realmente fuerte".

El día que Nahuel Pennisi conoció a Charly García

El músico se pronunció sobre cuán movilizante fue el día en que conoció a uno de sus ídolos: "Me dice su asistente, Nahuel: “Charly te quiere saludar”. Yo no lo podía creer. No me gusta como idolatrar, porque tampoco me gusta que lo hagan conmigo. Entonces yo lo saludé como: 'Charly, ¿cómo andás? Qué bueno encontrarte por acá. ¿Todo bien?'. No se me vino el 'maestro', 'Dios', porque no sé si él está cómodo con eso... Desde ahí es que empieza la complicidad con las personas: de tratarlo de igual a igual".