Explosivo y emotivo: Acru dio un show consagratorio en el Luna Park ante más de 7 mil personas

Acru dio un show inolvidable en el Luna Park para presentar su nuevo disco El Don y dar inicio a la gira que lo llevará a recorrer Argentina y España.

Finalmente el día de su arribo al Luna Park llegó y Acru no solo estuvo a la altura de las expectativas que él mismo generó sino que también las superó, acaso si eso fuera posible. Con un show de dos horas y media en las que presentó "El Don" e hizo un repaso por toda su carrera, el mejor rapero argentino demostró por qué el cariño y respeto que recibe dentro de una cultura que no para de crecer lo tiene más que merecido. "Qué músico argentino no fantasea con llenar el Luna Park con su música", comentó Acru en uno de los momentos del show de mayor emoción.

El hip hop nacional volvió a vivir una velada histórica de la mano de Agustín Cruz, mejor conocido como Acru. "El primer Luna Park de un RAPERO", se encargó de aclarar el propio artista, que no pudo contener la emoción en más de una ocasión durante distintos momentos de su noche consagratoria, en uno de los reductos más legendarios de la cultura argentina.

Alrededor de las 21.30, Acru apareció en el escenario del Luna Park para presentar El Don, ese disco que le llevó cuatro años y más de un dolor de cabeza, como él mismo se encargó de aclarar durante la noche del histórico 28 de septiembre. Tal como inicia su placa más reciente, el show consagratorio de Acru comenzó con "Josear", el primer corte del disco. Mientras detrás suyo se podía ver deletreado "DON" con letras gigantes.

"Tocamo' en lo' spot' podrido' de Baire' y las mano' al aire / Tocamo' en lugare' cheto' de Baire' y las mano' al aire / Tocamo' pa' cuatro, una sala vacía y las mano' al aire / Sold out, salas ardida' y las mano' estaban al aire", disparó el rapero al interpretar la "Throw Up Session #2", después de una picantísima versión de "Estuve ahí". Fue entonces que Acru frenó un momento para hablarle a las más de siete mil almas que hicieron vibrar el Luna Park y no pudo contener la emoción.

Acru en el Luna Park (PH: @LuxiOlmos).

Además de agradecer a sus más cercanos, a quienes lo quieren y lo siguen, el rapero nacido en Tucumán siguió demostrando por qué es uno de los más queridos dentro de una cultura y un estilo que no para de crecer, hecho del que es altamente responsable, claro. El calor humano, la emoción y el agite hicieron de las suyas y Acru debió frenar el recital en dos oportunidades para que algún espectador recibiera atención médica. Las palabras del rapero en ese sentido fueron claras y muy aplaudidas: "Si se tiene que frenar, se frena. Lo importante es que los pibes y las pibas estemos bien".

Generoso con colegas y amigos, también subieron al escenario Jonas Sanche (Chile), Kelo, Saje, Urbanse, Santoz, Brapis. Estos últimos, protagonistas de un cypher inolvidable que fue muy vitoreado y coreado. Por supuesto, tampoco faltó el freestyle, disciplina de la que surgió Acru y en la que encontró un lugar, como el mismo expresó. Para acompañarlo en la improvisación subieron al escenario Ca7riel, con su guitarra y potencia características, y Wos, a quien Acru le dedicó un muy sentido agradecimiento.

Acru y Veeyam en el Luna Park (PH: @LuxiOlmos).

El momento de mayor emotividad fue sin dudas cuando Veeyam subió a acompañar al rapero, momento en que ninguno de los dos pudo contener las lágrimas, teniendo en cuenta lo que les costó llegar hasta ahí y la felicidad de haberlo logrado. Con la voz quebrada, el beat maker y productor aseguró: "Ojalá todos puedan ver a sus amigos cumplir sus sueños. Es increíble". El final de la noche, tras más de dos horas y medias ininterrumpidas de barras, flow, respeto por la música y humildad, fue con "Román", el tema que catapultó a Acru a la cima de la escena rapera, un lugar que sin dudas le pertenece y revalida en cada una de sus presentaciones.

Cómo sigue el tour de presentación de El Don

Con el show consagratorio en el Luna Park, Acru dio inicio a su nuevo tour. La gira de presentación de "El Don" ya tiene más de 14 fechas confirmadas en Argentina y España, además de las que pronto seguirá anunciando.