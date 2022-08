Es ferroviario y no para de romperla con sus canciones: quién es Gonzalo Nawel

Gonzalo Nawel es un pibe de barrio que trabaja de ferroviario pero que también no para de romperla con sus canciones en las que se erige como el fundador del "flow villero".

Gonzalo Nahuel Moya podría pasar como un pibe ferroviario más si no fuera que la rompe en YouTube con sus canciones en las que se erige como el fundador del "flow villero", una mezcla de rap, cumbia y RKT, uno de los estilos más populares del último tiempo. Pero en su faceta musical se lo conoce como Gonzalo Nawel y acaba de lanzar Party de Gangsters, una colaboración con Callejero Fino. "Siempre estoy dispuesto a dar una mano", aseguró Gonzalo en diálogo con El Destape.

En las últimas semanas, Gonzalo Nawel comenzó una serie de lanzamientos que culminó, por el momento, con el estreno de Party de Gangsters, una colaboración con Callejero Fino, otra estrella de las nuevas generaciones populares. Gonzalo es un pibe de barrio que labura como ferroviario y que en su tiempo libre hace canciones que se bailan en todas las barriadas, un verdadero símbolo de estos tiempos. "Al principio sentía algo de nervios cuando vi que mis canciones empezaban a tener más reproducciones", se sinceró el cantante en su charla exclusiva con El Destape.

El mismo Gonzalo Nawel explicó que en realidad su preocupación era por una cuestión de "responsabilidad social", dado que sus letras son duras y nunca contempló la posibilidad de que lo escuchen tantas personas. Basta con ver su canal oficial de YouTube para entender su nerviosismo: más de 10 de sus canciones superan ampliamente el millón de reproducciones.

Pese al éxito, Gonzalo sigue trabajando como ferroviario, aunque reconoce que podría dejarlo pero se trata de un trabajo que respeta demasiado, según sus propias palabras. De todos modos, por el momento no piensa en abandonar sus tareas: "Con mi carrera como rapero hoy en día se me está complicando cada día más, pero voy a seguir hasta que me sea imposible".

Las colaboraciones

Una de las características más destacadas de las nuevas generaciones de artistas son las colaboraciones con colegas, algo que se extendió y parece lejos de terminarse. "Es conectar con el otro artista y crear una obra de arte que represente lo que somos", opinó Gonzalo Nawel al tiempo que aseguró que disfruta "demasiado" cuando trabaja en conjunto con otro músico.

De todos modos el propio Gonzalo reconoció que no siempre salen como uno quiere y que le tocaron situaciones en que al conocer mejor al otro artista se dio cuenta de que no compartían "los mismos valores de compañerismo y honestidad. "Yo soy muy real y me cuesta mucho trabajar por interés, siempre tiene que haber un lado humano que me conecte", disparó fiel a su estilo picante. Para cerrar, Gonzalo Nawel sentenció: "Aunque en las canciones parezco muy agresivo, en la vida real soy una persona con mucha conciencia de clase y siempre dispuesto a dar una mano".

Si no conoces su música, Gonzalo Nawel recomienda que arranques escuchando Aplicando, una canción en la que cuenta su pasado y muestra el por qué de su personalidad bien picante.