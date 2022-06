Eladio Carrión se prepara para su Luna Park: "La energía del público argentino es otra cosa"

Uno de los máximos referentes del trap latino llega a Argentina por primera vez en un show solista. En exclusiva con El Destape habló de su fanatismo hacia los artistas argentinos y de cómo fue trabajar con Nicki Nicole y Bizarrap.

Eladio Carrión llegará a Argentina para hacer su tan esperado primer show en vivo: será el viernes 2 de septiembre en el emblemático estadio Luna Park. En realidad su primera vez en nuestro país fue en 2018, en el boliche The Roxy ubicado sobre la calle porteña Niceto Vega, en una fecha compartida con Big Soto, a la que Eladio dice que la mayoría de los asistentes no fueron por él. Pero, esta vez, reconoce que su paso por Argentina será a lo grande y, según anticipó, podría haber invitados especiales sobre el escenario.

Eladio janguea con los artistas más reconocidos de la escena urbana a nivel mundial como Karol G, Bad Bunny o Rauw Alejandro. Pero por la escena argentina siente algo especial: siempre la elige a la hora de crear música. Ahora, habló en exclusiva con El Destape sobre su amor hacia el público argentino y dio detalles sobre sus colaboraciones con artistas nacionales como Nota, su último lanzamiento con Nicki Nicole; Sin Frenos con Duki y Bizarrap (quien lo eligió a Eladio para ser su Bzrp Session #40) y, más lejos en el tiempo, con Cazzu para su tema En la esquina.

El rapero estadounidense-puertorriqueño reconoce que Argentina fue un país que lo apoyó desde el principio de su carrera, y lo valora considerablemente. Antes de dedicarse a la música, Eladio se apasionó con la natación y llegó a competir en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011. "Hoy no toco una piscina ni para un pool party", reconoció a este medio y contó que ahora, su deporte favorito es el golf y que lo entrena con frecuencia "para ser el mejor".

Luego, el joven artista dejó las medallas para dedicarse a la comedia en las redes sociales. Así logró cosechar a miles de seguidores que hoy siguen siéndole fieles. Pero dejó de hacerlo porque empezó a ver edits de sus videos que no le gustaban y se volcó profundamente en la música, aunque admite que disfruta mirar sus chistes viejos que siguen girando por internet.

- ¿Qué sentis que aprendiste de la natación, del deporte y qué sentís que aprendiste de hacer humor en las redes?

- De comedia aprendí bastante porque la estoy rompiendo en Tik Tok jajaja. Natación me enseñó a ser perseverante, a ser disciplinado. Esa formula de crear metas y dirigirte para llegar a ellas. En la comedia, me ayudó con mi manejo con el escenario. Estoy en un show a veces, por ejemplo, que se va el sonido y tengo que estar 10 minutos hablando con el público y la rompo.

Eladio y Argentina: un solo corazón

Eladio Carrión vivió en Argentina durante 3 meses, sin darse cuenta. Llegó al país luego de ser cautivado por la música que sonaba en ese entonces, en los comienzos del trap argentino con Duki, Khea y Cazzu a la cabeza. "Yo si escucho algo que me encanta, rápido voy a conocer a esas personas. Cuando escuché en ese entonces lo que estaban haciendo Duki, Cazzu, Khea, Seven Kayne, Bhavi, Ecko, Lit Killah… me encantaba", admitió.

- ¿Qué te cautiva de la escena argentina?

- Tienen algo diferente. En Argentina el sonido musical es muy rockero y cuando unen el trap con el rock crean algo bien lindo. Me gusta mucho grabar con argentinos porque siento que, cuando escuchas su música, sentís la emoción de ellos. Cuando escuché She don't give a fo de Duki y Khea por primera vez, tu sientes realmente a Duki en la canción y eso fue lo que me gustó de ella. Cuando cantó Nicki en Nota sentí lo mismo. Cuando hago música con mis colegas de allá siento que siempre estamos en la misma vaina, sabemos qué tenemos que hacer y fluimos siempre.

- ¿Cómo surgió el feat con Nicki Nicole?

- Como decimos aquí en Puerto Rico, es música para “quiquear”. Para sentarte, relajarte y disfrutarla. Siempre quise algo asi con Nicki, que ella pudiera sacar su poder con la voz que ella tiene. Ella me lo enseñó el beat y dije “vamos a romper”. Es un boom bap tan sencillo y que queda muy bien para que Nicki usara su voz. Ella en el estudio es una máquina y cualquier persona que la haya visto sabe que es impresionante.

- ¿Cómo es trabajar con Bizarrap?

- Me encanta trabajar con Bizarrap porque es igual de perfeccionista que yo. Cuando nos juntamos somos él y yo buscando lo más perfecto. Cada vez que nos juntamos es un palo. La primera vez fue la sesión, la segunda fue Sin Freno con Duki. Hay algo de mis colegas de allá y es que veo que son bien organizados. Cuando vamos al estudio entendemos la meta y no descansamos hasta llegar a esa meta. Siempre que nos juntamos hacemos algo épico.

Primero la H, después va la U

Así arranca rapeando Eladio en la Bzrp Session #40 que hasta el día de hoy cosechó más de 113 millones de reproducciones solamente en YouTube.

Al consultarle a Eladio cuál era su cable a tierra, respondió: "Humacao, mi pueblito". Pese a que nació en Kansas, Estados Unidos, el rapero se estableció en Puerto Rico desde pequeño y hoy es su zona de confort.