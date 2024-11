El tango argentino se quedó sin palabras con lo que contó Raúl Lavié: "A mí manera"

Raúl Lavié sorprendió al tango argentino con su revelación.

Raúl Lavié es uno de los grandes exponentes que tiene el tango argentino. Es por esa razón que sus palabras, al expresarse sobre su vida artística, resuenan en los pasillos de los hogares en los que su música aparece. En este caso, decidió contar algo vinculado a su faceta profesional y personal: "A mi manera".

En diálogo con La Nación, Raúl Lavie tomó la decisión de hablar sobre una de las canciones que más le aplauden aunque no sea de su autoría: "Una de las cosas que más me aplauden es una balada que no es de acá: A mi manera. O sea que mi espectáculo tiene que ver con nuestras raíces y con las mías. Tiene folklore y también la música que nos ha dado una identidad, toda la música argentina y también la influencia de los inmigrantes que llegaron y armaron la base para desarrollar nuestros grandes poetas".

"Creo que para la canción y también para la vida normal, uno debe pronunciar bien las palabras para que se entienda. Cuando escucho las cosas que tengo grabadas se entiende perfectamente todo lo que estoy diciendo y eso es fundamental en la canción. Yo grabé un tema de Fito Páez en un momento, que se llama Un vestido y un amor. Y la verdad es que a él no le entendí nunca lo que decía, como a muchos. Con todo el cariño y el respeto que le tengo, no entendí nunca", agregó Raúl Lavie, en una crítica respetuosa a Fito Páez.

Continuando con su relato sobre Un vestido y un amor, Raúl Lavié sentenció: "Entonces tuve que buscar de qué se trataba la letra. Yo creo que quien escucha una canción debe saber lo que se está cantando, que es fundamental. Esa es una de mis exigencias; no tanto saber a qué género pertenezco. Cada década tuvo su estilo. Va acorde con los cambios de época y con los paisajes inclusive, y los sonidos de los que se nutre el compositor".

El Chaqueño Palavecino se la jugó y dijo lo que piensa de Fito Páez: "Me preguntaban"

El Chaqueño Palavecino es uno de los referentes del folklore en Argentina y en los últimos días, habló sobre otro ícono de la música nacional. Se trata de Fito Páez, sobre quien realizó una reflexión a través de sus redes sociales que despertó muchas reacciones en el ambiente de la cultura.

La música argentina tiene a muchos exponentes de distintos géneros. En el folklore están, por ejemplo, Los Nocheros, Soledad Pastorutti, El Chaqueño Palavecino, Atahualpa Yupanqui y José Larralde; y en el rock nacional aparecen bandas y artistas como Bersuit Vergarabat, Los Piojos, Sumo, Charly García, Fito Páez, entre otros.

Es por eso que lo que dijo El Chaqueño Palavecino sobre Fito Páez en su cuenta de Instagram conmovió a más de uno. "Muchos de ustedes me preguntaban si Yo vengo a ofrecer mi corazón estaba grabada. Y sí, se encuentra en el Álbum Pa' Mi Gente del año 2014", expresó sobre la canción de Fito que pertenece al álbum Giros lanzado en 1985.

"Que honor poder interpretar la canción de un grande como lo es Fito Páez. Mis respetos hacia él", concluyó El Chaqueño mostrando una hermandad con su colega de la música. "Hermoso tema y hermosa interpretación"; "Hermosa canción, te representa porque en cada show dejas tu corazón"; "Emociona escucharla cantada por vos", fueron algunos de los comentarios de la gente.