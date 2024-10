El folklore no esperaba escuchar el mensaje de Peteco Carabajal: "Los Chalchaleros"

Peteco Carabajal y un testimonio que el folklore no esperaba.

Peteco Carabajal es un símbolo del folklore en Argentina y en este 2024 celebra nada menos que 50 años de carrera en el mundo de la música. En este marco, el artista de 68 años brindó declaraciones y lanzó un mensaje inesperado que impactó de lleno en el ambiente de la cultura.

El folklore tiene a históricos artistas que desde hace muchos años se encuentran aportándole a la música en Argentina, como es el caso de El Chaqueño Palavecino, que está celebrando 40 años de carrera; o Peteco Carabajal, con 50 años dentro de este rubro. En lo que respecta al cantante nacido en Santiago del Estero, se convirtió en tendencia por la serie de shows que tiene para celebrar todos estos años de trayectoria y dio una entrevista con un testimonio inesperado.

"Aunque también era difícil a veces el trabajo, fui andando en este camino y una cosa que sirvió para estar en estos 50 años, y lo agradezco, es que apenas empecé a andar en el ambiente de peña o festivales en la noche, los compañeros consagrados en ese momento me recibieron como uno más de la familia", expresó en primera instancia en diálogo con el ciclo Restos Diurnos Radio. En esta misma línea, siguió recordando distintos detalles de sus comienzos en el ambiente.

"De pronto nos encontramos en un lugar con Los Chalchaleros y Juan Carlos Saravia tenía esa simpatía de hacerte sentir bien, de conversarte, contarte cosas. Y ya conocí a Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Horacio Guarany y todos me han hecho sentir que yo era parte de esa familia. Entonces hoy en día siento que tengo una representatividad con respecto a ese tiempo del folklore, a ese movimiento de cantores", sostuvo Peteco. Uno de los próximos recitales del artista será el 26 de octubre en el Teatro Real de Córdoba.

Peteco Carabajal se encuentra en un momento pleno de su carrera musical celebrando sus 50 años de permanencia en el folklore. En este marco, el cantor brindó una entrevista donde adelantó sus nuevos proyectos y lanzó un certero análisis de situación en torno a cómo están viviendo los argentinos en la crisis del gobierno de Javier Milei.

El folklorista Peteco Carabajal anunció su nuevo disco Legado Popular y en una entrevista con Mestiza Rock 92.3 presentó el álbum adelantando: “Legado Popular es el resultado de un tiempo único en este paso por la tierra. Serán muchas composiciones junto a colegas admirados y queridos. Pura creación, libertad y amor. La estrella de este trabajo es el repertorio. En total hice 32 temas, ya salió el primer disco con 7 temas y en estos días sale una segunda parte con 5 nuevos. Son composiciones que las empecé a hacer en el 2020, el año de la pandemia. Hay uno que tiene letra de Leopoldo Marechal, que la trajo Mota Luna y después entre los dos lo arreglamos. Él la puso la música y yo le completé el estribillo”.

Asimismo, Peteco habló de la crisis de Milei y sentenció: “Creo que hay que resistir, aunque no hagamos algo específico. No hacemos marchas ni paros, aunque seguimos en esa de hablar del tema. Va a llegar el momento en el que el pueblo, a través de su fuerza, va a tener que actuar. Ahí vamos a estar todos, estoy esperando y tengo confianza. Estamos en esa de aguantar lo que venga, trabajando y cantando. Este año estoy cumpliendo 50 años en la música y qué más puedo decir de Milei, el tipo está perdido. Todo se basa en la mentira. Puede ser muy grave el desenlace, ojalá que no. Está difícil, porque no hay moral ni vergüenza. Hoy, cualquier 4 de copas se cree con el derecho de sentirse defensor de los militares o de criticar a Estela de Carlotto. Estamos esperando que se empiece a visualizar el cambio, con gente nueva, que pueda organizar las cosas De a poco, tenemos que encontrar nuestras verdades, que son la memoria y lucha del pueblo argentino. Es mi anhelo”.