Dillom le pegó a Alfredo Leuco en su nueva canción "Opa ATP"

El periodista criticó la letra de su canción al aire de LN+ y el artista no se lo dejó pasar. Escuchá la nueva letra de "OPA ATP".

Dillom lanzó su nueva canción "OPA ATP", con la intención de reversionar su canción original para que la letra no contenga contenido explícito y sea family friendly. Anteriormente, Alfredo Leuco y su equipo habían criticado directamente al artista al aire de LN+ justamente por el contenido lírico de esta canción. Ahora, el trapero le devolvió la jugada.

La polémica por la canción "OPA" comenzó cuando Dillom dio una entrevista en la TV Pública y una niña menor de edad cantó su tema al aire. "Lo fumo con falopa, si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota”, se la escucha decir a la menor. Dillom se mostró bastante desconcertado por la situación y tomó la decisión de hacer una versión ATP de esta canción que fue un éxito y se volvió viral en Tik Tok.

Después del episodio de la niña, Alfredo Leuco, Débora Plager y Jonatan Viale se encargaron de criticar a Dillom al aire de LN+. Los periodistas leyeron la letra y se mostraron escandalizados.

La respuesta de Dillom a Leuco

Ahora, Dillom decidió sacar la versión ATP de OPA para evitar que los menores reproduzcan estas letras. “Se viene 'Opa' ATP”, la nueva versión del tema (cuyo título completo es "Opa ATP (Friendly Kids Version)", avisó en sus redes sociales el trapero.

En esta nueva versión, la letra pasó de ser, por ejemplo, "Lo fumo con falopa, si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota” a "Lo tomo con la sopa, también en el colegio yo me saco buena nota".

También habla de sacarse buenas notas en el colegio, menciona a Paka Paka y hace sumas, restas y multiplicaciones; todo con la intención de cambiar los momentos "explícitos" por frases que los niños y niñas pueden reproducir.

Al final de la canción, Dillom le hace un guiño a Leuco por las críticas que recibió tanto de él como de Viale y Plager. El verso original de "OPA" decía "Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft", y en la nueva versión dice: “Lucho con demonios que parecen los de Leuco”.

La letra completa de OPA ATP

Ey, mis opps son medio "opa" (Uh)

Lo tomo con la sopa (Con la sopa)

Y también en el colegio yo me saco buena nota (Sí, sí, sí)

Music pa' la plata (Money), plata pa' la ropa (Sí)

Lucho con demonio' que parecen lo' de Lovecraft (Pew, pew, pew)

Quiero tener quince de nuevo (Oh)

Quiero revivir a mi perro (Ju, ju)

No quiero ser pobre de nuevo (Nah)

No quiero 'tar broke ('Tar broke-broke-broke)

Gano plata mientras juego al Pou (Pou)

Mi vida 'tá escrita por Allan Poe (Poe)

Mi mamá dice quе soy un campeón (-peón)

Si me dеja, me descargo el LoL (LoL)

Me dijeron que los pare' siempre vienen de a do' (De a dos)

Ocho menos cuatro es cuatro, cuatro menos dos es dos (Uh)

Mi mamá tomando Pepsi, todo enfrente 'e mi cara (Fiumba)

Y mi viejo después de eso me dijo que de pana (Pana)

Pero si no fue por eso, ahora no tendría nada (Na')

Porque gracias a esa secuen' ahora estoy más pillo (Oh)

Y si te dormís la siesta, te hago un lugarcito

Cayeron los pibe' a casa a tomar un tecito (Colegio)

Mis opps son medio "opa" (Ouh)

Lo tomo con la sopa (Con la sopa)

Y también en el colegio yo me saco buena nota (Sí, señor)

Music pa' la plata (Ey), plata pa' la ropa (Uh)

Lucho con demonio' que parecen lo' de Lovecraft

Si me siento mal, tomo una sopita Quick (Quick)

Y si pinta el postre, me preparo un budin (No, no)

Hay poco Pakapaka, mucho pipi-ripi (Pipi-ripi)

Lo' niño' aman a Dillom like Discovery Kids (Yeah!)

Conmigo no te haga' el locotrón (No)

Vamo' por la ruta, rom-rom-rom (Rom, rom)

Si cuento más cosa', puede que me busquen y quieran mandarme un Bonobón (Pow, pow, pow)

Me sueno los moco' en el baño (Wah)

Si ella me pide, la abrazo (Ah)

Ahora este es mi trabajo (Ey)

For free te doy mil abrazo' (Mil abrazo')

Besos no me sirven, paso (Bounce)

Yo solo quiero los abrazo' (Los abrazo')

Me porto re bien, soy un santo

Yo la hago bailar, como Sandro (Bawn)

Mis opps son medio "opa"

Lo tomo con la sopa

Y también en el colegio yo me saco buena nota (Yessir)

Music pa' la plata (Uh), plata pa' la ropa (Pa' la ropa)

Lucho con demonio' que parecen lo' de Lovecraft

Mis opps son medio "opa" (Oh)

Lo tomo con la sopa (Ey)

Y también en el colegio yo me saco buena nota (School)

Music pa' la plata (Nos fuimo'), plata pa' la ropa (Uh)

Lucho con demonio' que parecen los de Leuco