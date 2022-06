Después de 8 años, Demi Lovato vuelve a Argentina: cuándo es, entradas, precios y ubicaciones

La cantante estadounidense regresa al país con un show especial donde presentará “Holy Fvck”, su octavo y más transgresor trabajo discográfico.

Confirmado: Demi Lovato regresa a Argentina. Después de 8 años de espera, la reconocida cantante estadounidense se presentará nuevamente en el país el viernes 9 de septiembre en el Movistar Arena. Se trata de su regreso tras una larga espera para su público local ya que la última vez que vino fue en el 2014.

De esta forma, Buenos Aires se convierte en una de las paradas de la gira para promocionar “Holy Fvck”, su octavo y más transgresor trabajo discográfico, cuyo lanzamiento será el 19 de agosto.

Demi, que pasará por cuarta vez en su carrera por suelo argentino, se encuentra en una nueva etapa de su vida, conectada con su faceta más genuina que plasmó en un disco completamente disruptivo respecto a sus trabajos anteriores. Además del debut en vivo de sus nuevas canciones, el concierto incluirá un recorrido por toda su discografía, que hoy tiene más de 30 mil millones de reproducciones en plataformas, con hits indiscutidos como la balada resiliente "Skyscraper", el desenfadado "Sorry Not Sorry" o su perdurable himno queer "Cool for the Summer".

El regreso de Demi promete ser inolvidable, no solo por el gran presente personal y artístico de la cantante, sino también por concretar el tan esperado reencuentro con su leal fandom argentino.



Demi Lovato se presenta el 9 de septiembre en el Movistar Arena

Demi Lovato en Argentina: cómo y cuando comprar las entradas

Las entradas para el show de Demi Lovato en Buenos Aires estarán a la venta a partir del viernes 10 de junio a las 10 de la mañana por MOVISTAR ARENA.

Demi Lovato en Argentina: precios y ubicaciones