Coldplay 2022: cómo comprar las entradas, precios y ubicaciones

La banda británica ya agotó cuatro fechas en el Estadio River Plate. Cómo comprar entradas, precios y ubicaciones.

Luego de agotar cuatro emblemáticos Estadios River Plate y de superar los más de 200 mil tickets vendidos sólo en Argentina, comenzó la venta de entradas para formar parte de la quinta fecha de Coldplay. El último recital en nuestro país anunciado por la reconocida banda británica se realizará el próximo 1 de noviembre.

Los increíbles shows de Coldplay son caracterizados por su imponente puesta en escena, la emoción como eje central de todas sus presentaciones y la participación activa del público.

Coldplay

Luego de su última visita al país, en el marco de la exitosa gira “A Head Full Of Dreams" (que comenzó en Argentina en 2016 y finalizó acá también un año después, en 2017), la banda integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion presentará “Music Of The Spheres World Tour”, la gira más revolucionaria de toda su trayectoria, en la que proponen un antes y un después en la industria de la música y los shows en vivo a partir de un compromiso activo basado en la sustentabilidad y compromiso ambiental.

Con estos shows, incluirán iniciativas que permitan la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.

Entradas Coldplay 2022: precios y ubicaciones

Las entradas se pueden conseguir a través de All Access a partir de $8000 + Service Charge. Todos los precios y ubicaciones a continuación. Para comprar, hace click aquí.