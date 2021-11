Bizarrap grabó en su estudio con Duki y Paulo Londra y las redes explotaron

Bizarrap, Duki y Paulo Londra se juntaron a grabar en el estudio del productor y las redes sociales explotaron con las colaboraciones más esperadas.

Los fanáticos de la escena urbana tienen motivos para festejar: Bizarrap y Duki subieron historias en las que se los ve grabando juntos en el estudio del productor y las redes explotaron. En una historia que luego borró, Duki compartió una imagen en la que se puede ver a Paulo Londra frente a un micrófono en el mismo estudio. Cabe recordar que recientemente el cordobés arregló su disputa judicial con Big Ligas y ya puede lanzar música nueva.

Desde confirmar o desmentir romances hasta revelar lanzamientos y planes a futuro, la importancia que tienen las redes sociales en estos tiempos es cada vez mayor. Algo que sin dudas también incluye a los jóvenes artistas de la nueva generación, que vuelcan muchas de las novedades respecto de sus carreras en las redes para estar cerca de sus seguidores y que estos estén al tanto de qué planean. Algo así ocurrió en la noche argentina del viernes cuando en historias de Instagram se pudo ver cómo tres de las máximas estrellas argentinas de la escena urbana tuvieron una esperada reunión.

Los Latin Grammy reunieron en Estados Unidos a las figuras más pegadas de la música urbana actual. Pero para algunos de los argentinos que participaron de la ceremonia, esto no bastó. O, como se deslizó en las redes sociales, incitaron a que Bizarrap quiera llevarse todos los premios que no pudo llevarse en la entrega reciente. Es que tanto el productor como Duki subieron historias a sus cuentas de Instagram en las que se lo ve al cantante grabando en el reconocible estudio de Bizarrap. "Le iba a poner la cancion arriba pero el audio está idi", agregó Duki en una captura de su cuenta de TikTok.

Pero como si eso no fuera suficiente, Duki también subió una historia en la que se ve a otro artista frente al micrófono en el estudio de Biza: se trata nada menos que de Paulo Londra. El cantante compartió esa imagen solo por unos minutos porque rápidamente la borró, pero hubo seguidores que alcanzaron a capturar pantalla con sus celulares y la foto se viralizó inmediatamente. De esta manera, usuarios de redes sociales ya empezaron a especular sobre las nuevas colaboraciones que lanzará Bizarrap, dos de las más esperadas y que sin dudas romperán todo tipo de récords.

La foto que subió Duki y luego borró de Paulo Londra en el estudio de Bizarrap

Las disculpas de Bizarrap

Así como Bizarrap usó sus redes sociales para mostrar que estaba grabando con Duki, también escribió un sentido mensaje tras no haber podido llevarse ninguna de las cuatro ternas en las que estaba nominado en los Latin Grammy. "No se dió. Creí que de las 4 nominaciones, un Grammy iba a poder llevar para Argentina. No lo logré en esta ocasión, perdón. Quiero agradecerles a todos por el apoyo incondicional siempre, ese es mi premio más grande. No me rindo; quizás nos vemos el año que viene…", se sinceró el productor.

Reconocido hincha de Vélez Sarsfield, Bizarrap recibió la banca de un ídolo absoluto para los fortineros: José Luis Chilavert. "Querido BIZA, no necesitas un Grammy,eres el nro 1 sin ayuda de nadie campeón.Sigue tu camino y que sigan los éxitos.Los mediocres caminan por la vida pensando en No fracasar y los exitosos solo queremos ganar,tu eres un exitoso querido amigo", lo saludó el histórico arquero paraguayo.