La charla íntima de Charly García con El Destape Radio

Charly García, íntimo: "Los dinosaurios van a desaparecer, no les queda otra".

Charly García, leyenda indiscutida del rock nacional, tuvo un emotivo diálogo con Taty Almeida en el programa ¿Qué me contás? (El Destape Radio, junto a Charly Pisoni) y repasó su trayectoria en la música, sus influencias, a la par que adelantó una canción nueva que está produciendo.

"Hubo un momento en que me aburrió la música clásica y, además, estaban Los Beatles, que miraban para otro lado. Y a mí siempre me interesó buscar cosas nuevas", reflexionó García sobre su temprano inicio en la música -a los 5 años estudiaba en el Conservatorio y a los 13 ya se había recibido de profesor de música clásica- y su amor por el rock. "En un momento vi que me gustaban más los Rolling Stones y Los Beatles, y lo sentí como una señal", agregó.

A los 13 años, en 1964, Charly García ingresó al Instituto Social Militar Dr Dámaso Centeno. Sobre esos años de estudios secundarios, detalló: "Había unos milicos pesados, pero pude volver a casa y a Los Beatles". Y, tras un guiño divertido de Taty Almeida, reveló su gusto por las películas eróticas durante su juventud con una simple frase: "Siempre fui un poco adelantado".

Sobre sus influencias a la hora de componer La máquina de hacer pájaros, el rockero destacó influencias de artistas como Jimi Hendrix y Bob Dylan, y más cercano a la actualidad, reveló que se lleva bien con la tecnología y las plataformas como Spotify, pero que le gustan más los discos. "Estoy rodeado de gente linda, estoy bien", admitió, muy feliz con su presente.

La nueva canción de Charly García y una frase que pasó a la historia

La entrevista no estuvo exenta de momentos de sensibilidad, como el recuerdo a Diego Maradona. "Me llevaba muy bien con Maradona. Él tenía un humor pícaro", sostuvo Charly antes de lanzar un conmovedor mensaje final a la audiencia, a raíz de una pregunta de Pisoni: "Los dinosaurios van a desaparecer. No les queda otra. Y los que siguen en sus cuarteles la deben pasar bastante mal". Como "yapa" final, el genio del bigote bicolor hizo un pequeño adelanto exclusivo de una canción nueva, que fue celebrada con aplausos y vítores.