A muy poco del lanzamiento de su álbum, Khea presenta "Para Amarte a Ti", su nuevo single junto a Tiago PZK

Khea lanzó "Para Amarte a tí" junto a Tiago PZK este 27 de abril en lo que se convirtió en el segundo sencillo de su próximo álbum. El cantante viene de compartir Eclipse y ambas canciones, presentadas bajo el sello de Young Flex/Interscope Records, puede encontrarse en todas las plataformas digitales de música.

Cuando los freestylers más destacados de las competencias argentinas comenzaron a hacer su música hubo un par de raperos que se destacaron por sobre el resto. Además de Duki, Cazzu y Lit Killah, uno de los que más resaltó fue Khea, responsable de Loca, uno de los primeros y más importantes hits de aquellos inicios.

Figura clave para la explosión del género urbano en Argentina y toda Latinoamérica, Khea está cerca de lanzar su nuevo álbum tras un buen tiempo alejado de los escenarios. Hace poco más de un mes, el cantante compartió "Eclipse", canción que está cerca de alcanzar las dos millones de reproducciones en YouTube. Este 27 de abril, Khea lanzó "Para Amarte a ti", el segundo sencillo de lo que será su próximo disco.

La canción tiene un invitado muy destacado de la escena local: Tiago PZK. Presentado bajo el sello Young Flex/Interscope Records en todas las plataformas digitales, se trata de una poderosa balada cargada de emociones. "Le mostré a Tiago el concepto de mi álbum donde yo quería mostrar mis sentimientos, con letras con sentido y él me dijo 'esto es lo que quería escuchar'", contó Khea en la previa del lanzamiento.

"Grabamos 'Para Amarte a Ti' en el estudio Kame House en Buenos Aires y es una canción que surgió en el silencio de esa búsqueda interna”, agregó el reconocido cantante. Por su parte, Tiago PZK explicó: “Una de las cosas que más me gustó de 'Para Amarte a Ti' es que no sale desde el ego. No es una letra dedicada a una persona que te hizo mal, sino que trata más sobre un 'Alejate de mí que te puedo lastimar' y eso está buenísimo. Me pareció una propuesta súper sincera y eso me motivó a sumarme".

"Aunque nos hayamos separado bastante tiempo por situaciones de cada uno, con el Khea somos amigos hace una banda y hoy en día me encontré con un chabón super maduro y evolucionado en cuanto a todo lo que le pasó en su vida. Eso me la re subió, el encontrarme con música desde un lugar mucho más maduro", agregó Tiago sobre la colaboración.

Quién es Khea

Con tan solo 23 años de edad y 8 mil millones de reproducciones entre su catálogo musical, Khea es uno de los artistas más grandes del trap latinoamericano. Su salto a la fama se dio a partir del lanzamiento de su single "Loca" junto a Duki y Cazzu. La canción llamó la atención del mismísimo Bad Bunny, quien se subió al remix convirtiéndola en un hit global. Ambas versiones suman más de 1.200 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube.

Desde sus comienzos a la fecha, Khea ha ofrecido más de 150 shows en los venues más icónicos de Argentina y Latinoamérica. Y participó de los festivales más importantes de la región como Lollapalooza Argentina y Chile, Creamfields Chile, Hellow Festival México y Coca Cola Flow Fest México. También fue invitado a participar en los shows de Daddy Yankee, Anuel AA y Nicky Jam en Argentina y Paraguay. La vuelta a los escenarios Europeos lo llevó a presentarse en los eventos más importantes de España en el 2022 como Primavera Sound, Boombastic, O son de camino y Riverland, y previamente fue uno de los primeros artistas latinoamericanos en presentarse en festivales como Tomorrowland, Poland Open’er, Tinderbox, Wireless Germany y Les Ardentes.

Su versatilidad y creatividad a la hora de componer lo ha puesto en la cara del Trap Latino, y le ha permitido allanar el camino a un generación entera de nuevos artistas argentinos del género urbano que están exportando su música alrededor del mundo.