A 31 años de la muerte de Freddie Mercury, el duro mensaje que publicó horas antes de partir

Un repaso por uno de los últimos momentos del líder de Queen, legendaria banda de rock que se animó a incorporar elementos propios de la ópera y la cultura gay de la época.

El 24 de noviembre de 1991 moría a los 45 años en su casa de Londres Freddie Mercury, el cantante y líder de la banda de rock Queen que rompió con las convencionalidades del género y se animó a incorporar elementos propios de la ópera y la cultura gay de la época. Pocas horas antes fallecer, el artista lanzó un comunicado que recorrió y conmovió al mundo.

Freddie Mercury se presentó en vivo con Queen por última vez en 1986 y al poco tiempo -luego de hacerse unos estudios- supo que era VIH positivo. Aunque durante años eligió mantener su diagnóstico en secreto, solo su banda y Jim Hutton -su última pareja- lo sabían, antes de su último aliento decidió emitir un comunicado a través de Roxy Meade, agente publicitaria de Queen, para anunciar su situación: “Como consecuencia de las grandes conjeturas aparecidas en la prensa en las dos últimas semanas, es mi deseo confirmar que me he hecho las pruebas de VIH y tengo sida. Creo que ha sido conveniente el mantener esta información en secreto para proteger la intimidad de los que me rodean”.

“Ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad, y espero que todos se unan con mis doctores y aquellos que luchan contra esta terrible enfermedad. Por favor, comprendan que esta pauta continuará”, cerró el comunicado Mercury, en lo que sería su último contacto con sus fans y la prensa.

Queen descubrió una canción inédita con la voz de Freddie Mercury

La canción descubierta por la banda pertenece a una toma descartada de las sesiones de The Miracle, su disco de 1989. “Encontramos una pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado”, dijo el baterista Roger Taylor en una entrevista con la BBC Radio. Además, reveló: “En realidad, fue un verdadero descubrimiento".

Face It Alone es el nombre del tema descubierto por los músicos, y Brian May, guitarrista de la banda, habló acerca de lo difícil que fue rescatarlo y considerar sacarlo a la luz. “Estaba escondido a simple vista. Lo miramos muchas veces y pensamos: ‘Oh, no, realmente no podemos rescatar eso’”. Pero confiaron en los ingenieros de sonido y aseguran que “es una canción movilizadora” que necesita ser escuchada.

Lo cierto es que luego del póstumo disco Made in Heaven, editado en 1995, no se habían conocido canciones inéditas de la banda junto a Mercury. De hecho, recién en 2019 salió a la luz una canción inédita de la etapa solista de Mercury llamada Time Waits for No One.