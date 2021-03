5 shows musicales que se hicieron durante la dictadura del 1976

La dictadura militar llegó a Argentina con un objetivo claro: reorganizar el país según sus criterios conservadores. No había límites. Su propio nombre lo decía: Proceso de Reorganización Nacional. ¿Las consecuencias? Una de las épocas más sangrientas y tristes de la historia argentina, cargada de censura, represión y muerte.

La cultura fue silenciada, pero la Junta Militar no prohibió explícitamente los recitales como sí lo hizo con los encuentros políticos. De todas formas, tanto el público como los músicos sabían que a la salida de los shows la situación no iba a ser amable -más bien, lejos de eso- y que los militares iban a estar allí, cerca y atentos, para llevarse a quien pudieran. Porque ser joven y rockero era sinónimo de subversivo.

La situación no fue la misma durante los casi 8 años de gobierno de facto. La censura fue un arma fundamental de los militares, pero ya en el 1982, post Guerra de Malvinas, el rock nacional fue “reivindicado” de alguna manera debido a la censura a las canciones en inglés. Y esta sensación de “mayor libertad” se vio reflejada en las composiciones de lo/as artistas, y también en los recitales.

En los conciertos muchas veces se escuchaban las canciones que habían sido prohibidas o las letras originales de los temas, que debieron ser cambiadas en los estudios de grabación. Aquí recordamos algunos shows que hubo durante la última dictadura militar.

El 28 de julio de 1978 fue el show debut de Serú Giran en el Luna Park, dentro de un festival organizado por la Fundación de Genética Humana que presidía Alicia Raquel Hartridge. ¿Quién era ella? La esposa de Jorge Rafael Videla. El grupo integrado por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar, y Oscar Moro cerró el festival cantando solamente tres temas: "Eiti Leda", "Seminare" y "¿Loco, no te sobra una moneda?". Tocaron últimos, luego de León Gieco, Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, Horizonte, Pastoral, y los brasileños Casa das Maquinas. No tuvieron el mejor recibimiento. "Nos volaron piedras", recordó Aznar a Clarín en 2008 y reconoció que el sonido del show había sido pésimo.

El año pasado dieron a conocer un video inédito del recital de Serú Giran del 3 de noviembre de 1978, el día dieron lo que fue su primer show formal como banda. Pero todos los integrantes coinciden en que la banda supo instalarse y recibir el visto bueno de la sociedad a partir de la publicación de Las grasas de las capitales en 1979.

"Yo creo que los recitales de Serú Girán en Obras eran lugares de resistencia. La gente iba ahí y se expresaba. Una vez se iban a llevar a una chica en cana y yo paré el concierto y le dije al iluminador: 'Iluminá ahí'. Y entonces estaba el tipo con la mina y le digo: 'Somos 5.000 contra uno'. Y no se la llevó"- Charly Garcia en Qué fue de tu vida con Felipe Pigna

El viernes 20 de octubre de 1978 Mercedes Sosa cantó en el Almacén San José de La Plata. Una brigada policial ingresó al lugar mientras La Negra cantaba la canción Cuando tenga la tierra. "Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan", decía la letra. Rápidamente, la policía desalojó el show y Sosa fue detenida por haber transgrediendo la ley 19.798 de censura musical. "El repertorio incluía canciones de protesta", decían los militares. Dicen que Mercedes estuvo 18 horas presa. En 1979, debido a las constantes presiones y censuras, la cantante tucumana decidió exiliarse.

Almendra nació en 1967 durante la dictadura comandada por el militar Juan Carlos Onganía. Lanzaron dos discos y se separaron para volver a reunirse en 1979, otra vez en medio de una dictadura. Después de 9 años de inactividad iban a dar dos shows en el Estadio Obras que terminaron siendo seis, pero con una persecución muy de cerca por parte de las fuerzas militares. Los shows fueron grabados con la intención de hacer una película que, finalmente, nunca salió. Pero sí salió en formato disco con la presentación de joyas inéditas: "Vamos a ajustar las cuentas al cielo", “Jaguar herido”, “Hilando fino” y “Cambiándome el futuro”.

Años más tarde, se dio a conocer el espionaje de los militares hacía a los integrantes de la banda integrada por Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García: en 1979, el Ministerio de Interior envió a los gobernadores el radiograma 12782/803 que afirmaba que Almendra "ejecuta el género musical denominado rock nacional y sus integrantes hacen alarde de su adicción a las drogas, circunstancia que incluso es insinuada en las letras de algunas canciones que interpretan, como así también el desenfreno sexual y la rebeldía ante nuestro sistema de vida tradicional".

Los Violadores no se callaron nada y dijeron las cosas por su nombre, pero sin medir las consecuencias. Tuvieron uno de sus primeros shows importantes en 1981, a pocos meses de sus inicios, en la Universidad de Belgrano. "Era un ciclo donde tocaban artistas importantes", recordó Pil Trafa, vocalista de la banda. El público estaba encendido y entró en ebullición cuando tocaron la canción "Represión". A continuación, un fragmento de la letra:

Censura vieja y obsoleta

en films, en revistas y en historietas.

Fiestas conchetas y aburridas

en donde está la diversión perdida.

Represión a la vuelta de tu casa

Represión en el quiosco de la esquina

Represión en la la panadería

Represión 24 horas al día.

"Nos metimos al camarín, llegó la policía y nos golpearon mucho. Dijeron que nos iban a hacer desaparecer”, contó Trafa sobre esa noche en el documental Rompan Todo. El recital terminó con 200 personas presas en la comisaría 33 y a la banda le abrieron una causa por "disturbio político en veda política".

Se hizo el 16 de mayo de 1982, en el Estadio de Obras Sanitarias y asistieron unas 60.000 personas. Fue encabezado por Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco, Raúl Porchetto, Litto Nebbia, Rubén Rada, Ricardo Soulé, Dulces 16 y el Dúo Fantasía, entre otros. Se llevó a cabo con la intención de "recaudar artículos de primera necesidad para los soldados que estaban en el frente de batalla".

El hecho de participar del recital generó polémica entre los músicos: algunos consideraban que se trataba una señal de apoyo a los militares. Virus y Los Violadores fueron algunas de las bandas que decidieron no formar parte de la grilla. Años más tarde, artistas como Gieco, Porchetto y Charly reconocieron que no querían estar allí y hasta hablaron de las amenazas que recibieron ese mismo día mientras tocaban.



" A mí no me copaba ni medio ir a ese festival (...) pero los pibes que estaban peleando eran reales y bien podría haber sido uno mismo. Estar en ese festival era una forma de hacerles el aguante a ellos y no a los milicos"- Charly García sobre el Festival de la Solidaridad.