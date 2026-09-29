Música, resistencia y desembarco en Buenos Aires: la historia detrás de Kneecap, la banda de hip hop irlandés que incendia el escenario global

Kneecap debutará en Argentina en octubre.

Hay una fibra invisible pero inquebrantable que enlaza las geografías castigadas por las dinámicas del colonialismo. No es casualidad que desde Belfast hasta Buenos Aires las narrativas de resistencia compartan un mismo pulso. En ese cruce histórico se ubica el fenómeno de Kneecap, el trío de hip hop oriundo del oeste de Belfast que revolucionó la escena musical británica e internacional al convertir el irlandés gaélico en una trinchera sonora de contestación política. En la previa al show que brindarán en Buenos Aires en octubre, el rapero Mo Chara habló con El Destape sobre el peso mediático de Kneecap, la importancia de su rap político y de rapear en irlandés.

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Con una propuesta irreverente que fusiona rap, rave y la crudeza del punk urbano, el trío integrado por Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí desembarcará en Argentina por primera vez. Su música, sin embargo, excede con creces la sola experiencia estética. Durante los últimos años, el grupo ha sido objeto de una sistemática persecución gubernamental y censura institucional en el Reino Unido. Calificados de "incitadores" por sectores conservadores de la política británica debido a sus posturas abiertamente anticolonialistas, la defensa irrestricta de la unificación irlandesa y su constante solidaridad con la causa del pueblo palestino, Kneecap ha tenido que visitar los tribunales para combatir cargos por "terrorismo", entre otros.

FENIAN, entre la inspiración del boom mediático y el estudio como refugio

El pasado 1 de mayo, Kneecap lanzó FENIAN, su tercer y esperado álbum. Lejos de amortiguar su potencia creativa, el contexto de presión mediática y repercusión social se transformaron en combustible creativo para la banda. En ese sentido, Mo Chara reconoció que las distracciones y la mirada pública amenazaban con convertirse en un obstáculo durante la grabación: "Inicialmente pensamos que eso iba a ser un obstáculo, que lo haría mucho más difícil. Pero resultó que en realidad nos inspiró a impulsar el álbum de una manera que... sabíamos hacia dónde iba, pero pudimos llevarlo con mucha seguridad".

A través de esa síntesis de fiesta, política y vulnerabilidad, el estudio de grabación se convirtió en su refugio esencial. "Nos encanta estar en el estudio. Lo consideramos nuestro tiempo de descanso. Es nuestro momento para comprender tal vez lo que ha sido el último año, las cosas por las que pasamos y las que disfrutamos", resume Mo Chara.

Fenian es el disco más reciente de Kneecap (Foto: @KNEECAPCEOL).

Ante este escenario, la postura del grupo se mantiene inflexible. Sobre el peso mediático y la constante lupa sobre sus posiciones políticas, Mo Chara remarca la naturaleza intrínseca de su arte: "No es una presión, sí una responsabilidad. Pero simplemente somos nosotros mismos". "Somos del oeste de Belfast, un lugar que es muy, muy político... No creo que puedas crecer en el oeste de Belfast y tener otra opción. Por la historia de aquí y el hecho de ser de nuestra zona, simplemente creces siendo político de forma natural", agrega contundente sobre el entorno en el que crecieron.

De todos modos, Mo Chara se encarga de aclarar que están lejos de la solemnidad. "No todas las canciones son así (políticas); hay muchas sobre pasar un buen rato y disfrutar. No estamos dándole sermones a la gente todo el tiempo", sintetiza el rapero.

El hip hop como trinchera y la tradición oral como herramienta de combate

La elección del rap como canal de expresión no es casual ni accesoria para el trío del oeste de Belfast. Frente a un género que en las últimas décadas viró hacia la ostentación y el consumo, Kneecap rescata las raíces contestatarias del movimiento nacidas en las comunidades afroamericanas excluidas de Estados Unidos. En esa misma línea, Mo Chara emparenta la génesis del género con la memoria y las heridas coloniales de su propia patria: "Estuvimos oprimidos hasta el punto de no estar representados, no teníamos voz. Contar historias es una parte enorme de la cultura irlandesa, y el hip-hop es inherentemente eso: contar la historia de uno cuando nadie más la está contando por ti".

A la par, la decisión de utilizar la lengua gaélica como motor de su lírica responde a una búsqueda explícita de afirmación identitaria y soberanía cultural. "Nos hablamos entre nosotros en irlandés, así que simplemente surgió. Cuando decidimos que íbamos a hacer algo relacionado con la música, como todos hablábamos irlandés, era natural que fuera en ese idioma", precisa el vocalista a El Destape sobre la orgánica fusión entre su realidad cotidiana y la impronta musical del proyecto.

A pesar de los embates judiciales y los intentos de veto en festivales anglosajones, la mística del grupo no deja de expandirse globalmente. Respecto al vínculo que esperan trazar con el público argentino en el marco de una historia compartida entre ambas naciones, Mo Chara cierra entre risas: "No entenderemos una palabra de lo que el otro diga, pero veamos si sentimos la misma energía".

Dónde y cómo comprar entradas para el show de Kneecap en Buenos Aires

Kneecap se presentará en la Argentina el próximo lunes 19 de octubre de 2026 a las 21:00 hs en el complejo cultural C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA). Las entradas para la cita ya se encuentran disponibles de manera exclusiva a través de la plataforma virtual Passline.