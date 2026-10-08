Murió Eva Marie Saint a los 102 años: ícono de Hollywood y musa de Alfred Hitchcock.

Una gran pérdida golpea a Hollywood esta semana, la reconocida actriz estadounidense e ícono de la era dorada de las películas, Eva Marie Saint, murió a los 102 años en su domicilio de la ciudad de Los Ángeles. Según informó Los Ángeles Times, habría sido por causas naturales.

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Además de destacarse como la rubia protagonista en los filmes de Alfred Hitchcock, sus primeros pasos profesionales estuvieron vinculados con la televisión, medio en el que participó en producciones como Campus Hoopla (1946), Martin Kane, Private Eye (1952) y The Philco Television Playhouse (1953).

Uno de los grandes momentos de la carrera de Eva Marie Saint llegó cuando interpretó a Eve Kendall en North By Northwest, de Alfred Hitchcock.

Su desembarco en el cine se dio en 1954 con On the Waterfront, dirigida por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando. Gracias a esa interpretación ganó el Óscar a mejor actriz de reparto y recibió la estatuilla de manos de Frank Sinatra apenas dos días antes del nacimiento de su primer hijo. Durante su discurso de agradecimiento, la actriz bromeó: “¡Puede que tenga al bebé aquí mismo!”.

La vida y obra de Eva Marie Saint

Uno de los grandes momentos de la carrera de Eva Marie Saint llegó cuando interpretó a Eve Kendall en North By Northwest, de Alfred Hitchcock, ahí consolidó uno de los papeles más recordados entre las llamadas “rubias hitchcockianas”. Por otro lado, su filmografía también incluye trabajos junto a grandes figuras del cine estadounidense como Paul Newman en Exodus (1960) o Gregory Peck en The Stalking Moon (1969). Además, exploró la comedia con títulos como The Russians Are Coming, y los filmes dramáticos con Raintree County.

Eva Marie Saint, falleció a los 102 años en su domicilio de la ciudad de Los Ángeles.

Más allá de su gran éxito profesional, Eva decidió alejarse de los reflectores para dedicarse a la crianza de su familia. Se casó en 1951 con el productor y director de televisión Jeffrey Hayden y tuvieron dos hijos. El matrimonio permaneció casado hasta la muerte de él en 2016.

Sus últimas apariciónes cinematográficas fueron en el año 2006 en Superman Returns, donde interpretó a la madre adoptiva de Clark Kent, y en 2029 en Mariette in Ecstasy. Su trabajo también llegó a la animación y los formatos sonoros. Puso su voz en la serie The Legend of Korra (2012) y participó posteriormente en los pódcast The Pack Podcast (2020) y Radio Play Revival (2022).