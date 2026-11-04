Se reestrena "Matamala" en Villa Crespo: la obra relata el padecimiento de un interno psiquitátrico que confunde sueños y realidad

Este viernes 6 de noviembre se reestrena la obra Matamala, con dirección de Daniela Tuvo en El Excéntrico de la 18, Lerma 420 Villa Crespo. La obra retrata la historia de Luis Matamala, un interno de un pabello psiquiátrico que sufre de una patología que borra la frontera entre sus sueños y la realidad, lo que lo llevó a cometer un asesinato. Durante su monólogo el actor Ramiro Iván Iglesias Grinspon dicta una cátedra visceral para demostrar que sus crímenes no son actos de maldad, sino consecuencias de su patología a la que llama "la desgracia".

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La obra se mantendrá en carteral durante todos los viernes de noviembre a las 20 horas.

Ficha técnico artística

Dramaturgia: Daniela Tuvo

Actúan: Ramiro Iván Iglesias Grinspon

Vestuario: Antonela Fucenecco

Escenografía: Antonela Fucenecco

Diseño de luces: Gonzalo Calcagno

Diseño sonoro: Tomás Pol

Diseño De Sonido:Lara Flores

Diseño De Video: Euge Choque

Asistencia de iluminación: Mariana Morán Benitez

Asistencia de dirección: Italia Caprara

Dirección: Daniela Tuvo

Dirección de actores: Italia Caprara

Duración: 50 minutos

Clasificaciones: Teatro, Presencial, Adultos