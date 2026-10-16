La momia 4 es oficial: fecha de estreno, elenco y trama del regreso de la clásica saga.

La nueva película de La momia, que contará con el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz como protagonistas, reveló su titulo oficial. El anuncio llega cuando queda justamente un año para que el filme vea la luz en cines, pues su estreno está previsto para el 15 de octubre de 2027.

{{{htmlAmp}}}

Esta cuarta entrega de la franquicia llevará por título The Mummy: Book of the Dead (en español, La momia: El libro de los muertos). Universal publicó además su logo, que sigue la línea de las anteriores películas.

Por el momento, los detalles sobre la trama permanecen bajo llave. Además de con Fraser y Weisz, la película contará con el regreso de más miembros de su elenco original: John Hannah, Kevin J. O'Connor y Oded Fehr. A ellos se suman Michael Johnston (Obsesión) y Numan Acar (Homeland).

El filme se encuentra actualmente en pleno rodaje y ya son varias las filtraciones que circulan por internet. La más reciente mostraba al dúo formado por Weisz y Fraser reunidos de nuevo, mientras que otra ofrecía un vistazo a la actriz completamente caracterizada, con un atuendo propio de los años 20.

Además, se especula que el villano de la película será Kevin J. O'Connor, quien murió en la primera película tras su alianza con la momia Imhotep. Según filtraciones, Beni Gabor (personaje de la película) sería sujeto de una maldición que lo habría convertido en momia, tras ser devorado por los escarabajos carnívoros.

La momia 4 ignorará por completo La momia 3: la tumba del emperador dragón

La momia: El libro de los muertos marcará el reencuentro de Fraser y Weisz tras 25 años, pues la intérprete no participó en la tercera entrega de la saga, titulada La tumba del emperador Dragón, y fue sustituida por Maria Bello. Esta nueva cinta funcionará como una secuela directa de la última película de la que formó parte, El regreso de la momia, ignorando así la tercera.

La película estará dirigido por el dúo formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, cineastas agrupados bajo la denominación artística de Radio Silence. El guión corre a cargo de David Coggeshall, autor de los libretos de cintas como La huérfana: Primer asesinato o Exorcismo en Georgia.