Se mira en 3 días, lo mismo que dura el fin de semana largo: la miniserie de época recién agregada a Netflix.

Este fin de semana es largo y que mejor que maratonear una miniserie en Netflix, sobre todo cuando los servicios meteorológicos pronostican jornadas nubladas, frias y lluviosas. La Muñeca es una producción agregada recientemente por el gigante del streaming a su catálogo y una muy buena opción para disfrutar durante el descanso XL.

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Con un total de seis episodios, que se pueden ver de a pares a lo largo de los tres días del fin de semana largo, que va del sábado 10 al lunes 12 de octubre, La Muñeca está basada en la novela homónima de Bolesław Prus. Se trata de un drama polaco de época, que tras su estreno a fines de septiembre entró rápidamente en el top 10 de las series más vistas en Netflix en 60 países.

La Muñeca tiene solo 6 episodios que se pueden maratonear el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre.

Además de su trama sumamente atrapante, uno de los puntos más fuerte de la serie es su fotografía. Esto es gracias a las locaciones que fueron elegidas para el rodaje: el Palacio Nieborów y la calle Szajnocha en Wrocław; el Palacio Karol Poznański en Łódź; el casco antiguo de Lublin y la zona aledaña del Monumento a Nicolás Copérnico en Krakowskie Przedmieście, Varsovia.

De qué trata La Muñeca

La Muñeca se ambienta en la Varsovia de finales del siglo XIX. Con un enfoque contemporáneo de la célebre novela homónima del escritor Bolesław Prus, explora los choques de clase, la ambición y los deseos de pertenencia en una sociedad dominada por las apariencias y las alianzas de la alta burguesía.

La historia sigue a Stanisław Wokulski, un comerciante de origen humilde que logra amasarse una inmensa fortuna a fuerza de trabajo e iniciativa. A pesar de su éxito financiero, Stanisław se encuentra atrapado en una obsesión: conquistar a Izabela Łęcka, una aristócrata orgullosa cuya familia atraviesa serias dificultades económicas. Con el fin de acercarse a su mundo y ganar su afecto, él utiliza su capital para infiltrarse en los círculos de la alta sociedad, solo para descubrir que el dinero no basta para comprar la verdadera aceptación ni el estatus.

A lo largo de los seis episodios, la relación entre ambos se convierte en un continuo conflicto entre el deber social, la ambición y las libertades individuales. Mientras Stanisław intenta encajar desesperadamente en la aristocracia, Izabela se debate entre proteger las costumbres de su estirpe y buscar su propia autonomía.