Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, a sus 83 años: "Entreno seis días por semana, alterno entre el gimnasio y el baile".

El paso del tiempo parece no ser un tema para Mick Jagger. A sus 83 años, el líder de los Rolling Stones habló sobre cuál es su secreto para mantenerse activo y en buena salud: "Entreno seis días por semana, pero no me vuelvo loco".

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En cuanto a su rutina, el músico explicó que va variando: "Alterno entre el gimnasio y el baile, después hago sprints y cosas asÍ". Sucede que Mick desgasta mucha energía durante los shows de la banda brítanica, dado que clásicos como "Miss You" o "Satisfaction" demandan de su presencia en el escenario: "Entreno para ganar resistencia".

De todas maneras, Jagger no entrena solo. Desde hace algunos años su rutina es supervisada por Torje Eike, un preparador físico noruego que se ha dedicado a lo largo de su vida a trabajar con deportistas de alto rendimiento. Según ha comentado en diferentes oportunidades el músico, sus sesiones de entrenamiento duran entre dos e incluso tres horas y los ejercicios son principalmente aeróbicos.

Mick Jagger entrena seis veces por semana a sus 83 años.

Sin embargo, el ejercicio no daría resultados sin una alimentación equilibrada. El británico tiene una dieta que incluye frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y alimentos orgánicos. Además, no pueden faltar en sus platos una porción de proteína, a veces pollo y otras pescado. Igualmente, Mick se da sus gustos; según cuenta Isadora Puiggené, autora del libro "Pacto con el diablo", es fanático de comer palta.

En lo que respecta a las carnes rojas, trata de no comer demasiado, al igual que los alimentos ultraprocesados. Siguiendo esta línea, su principal objetivo es acompañar su gran desgaste energético, por lo que come grandes porciones. Al respecto expresó: "Tengo que comer muchísimo. La gente me dice: ‘No estás comiendo’, pero como un montón. Les digo: ‘Acabo de comer el doble que vos".

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