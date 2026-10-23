Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, a sus 83 años: "Entreno seis días por semana, alterno entre el gimnasio y el baile"

El paso del tiempo parece no ser un tema para Mick Jagger. A sus 83 años, el líder de los Rolling Stones habló sobre cuál es su secreto para mantenerse activo y en buena salud: "Entreno seis días por semana, pero no me vuelvo loco".
En cuanto a su rutina, el músico explicó que va variando: "Alterno entre el gimnasio y el baile, después hago sprints y cosas asÍ". Sucede que Mick desgasta mucha energía durante los shows de la banda brítanica, dado que clásicos como "Miss You" o "Satisfaction" demandan de su presencia en el escenario: "Entreno para ganar resistencia".
De todas maneras, Jagger no entrena solo. Desde hace algunos años su rutina es supervisada por Torje Eike, un preparador físico noruego que se ha dedicado a lo largo de su vida a trabajar con deportistas de alto rendimiento. Según ha comentado en diferentes oportunidades el músico, sus sesiones de entrenamiento duran entre dos e incluso tres horas y los ejercicios son principalmente aeróbicos.
Sin embargo, el ejercicio no daría resultados sin una alimentación equilibrada. El británico tiene una dieta que incluye frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y alimentos orgánicos. Además, no pueden faltar en sus platos una porción de proteína, a veces pollo y otras pescado. Igualmente, Mick se da sus gustos; según cuenta Isadora Puiggené, autora del libro "Pacto con el diablo", es fanático de comer palta.
En lo que respecta a las carnes rojas, trata de no comer demasiado, al igual que los alimentos ultraprocesados. Siguiendo esta línea, su principal objetivo es acompañar su gran desgaste energético, por lo que come grandes porciones. Al respecto expresó: "Tengo que comer muchísimo. La gente me dice: ‘No estás comiendo’, pero como un montón. Les digo: ‘Acabo de comer el doble que vos".
4 datos curiosos de Mick Jagger
- Estudió Finanzas y Contabilidad: Antes de dedicarse por completo a la música y al rock, ingresó a la prestigiosa London School of Economics (LSE). Tenía la idea de convertirse en contador o dedicarse al periodismo político, pero terminó abandonando las aulas cuando los Stones empezaron a ganar tracción.
- Casi interpreta a Alex DeLarge en La naranja mecánica: A finales de los años 60, los derechos del libro de Anthony Burgess fueron comprados con la intención de llevarlo al cine antes de la versión de Stanley Kubrick. El elenco original pensado para la película incluía a Mick Jagger como el protagonista Alex y al resto de los Rolling Stones como su banda de "droogos".
- Recorre kilómetros sobre el escenario: Para mantener el nivel de resistencia en las giras, sigue una rutina de entrenamiento estricta que incluye running, yoga, pilates y clases de ballet con su pareja. Se calcula que en un concierto promedio llega a recorrer unos 12 a 20 kilómetros bailando y corriendo.
- Su icónico estilo de baile combinó influencias de Tina Turner y el ballet: Jagger no sabía bailar muy bien en sus inicios. Para construir sus dinámicos movimientos de cadera y desplazamientos en el escenario, tomó inspiración del virtuosismo del bailarín de ballet clásico Rudolf Nureyev y de la energía arrolladora de Tina Turner.