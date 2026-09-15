Michael J. Fox emocionó a todos con su mensaje sobre el Parkinson: “Nos acercamos a la erradicación definitiva”

Los prestigiosos Premios Emmy 2026 destacaron la labor humanitaria del actor Michael J. Fox, quien saltó a la fama como Marty McFly en la película Volver al futuro, por su larga lucha contra el Parkinson, enfermedad que padece desde hace décadas. En su discurso, el actor lanzó un esperanzador diagnóstico sobre los avances en la investigación de una cura definitiva.

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Michael J. Fox recibió el Premio Humanitario Bob Hope por su larga trayectoria en la pantalla y su compromiso en encontrar una cura a la enfermedad, junto a la fundación Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF), la mayor organización sin fines de lucro dedicada a financiar investigaciones para la cura de esta enfermedad. El actor subió al escenario para agradecer el galardón y le dedicó unas palabras al comediante Bob Hope, quien inspiró el premio con sus esfuerzos humanitarios y actos benéficos durante su carrera.

“Mis padres nacieron durante la Gran Depresión, en plena Segunda Guerra Mundial. Para ellos, Bob era más que un artista, fue un defensor desinteresado de los soldados y de las familias militares como la mía durante décadas. En Navidad, Acción de Gracias y otras festividades en las que podría haber estado celebrando con su familia, se presentaba para apoyar a las tropas en Berlín, Saigón y Oriente Medio, con una pata de pavo, un palo de golf y, si tenías suerte, con Lola Falana. Él encarnaba todo aquello en lo que llegué a creer años después”, destacó el actor de Volver al futuro.

En ese contexto, extrapoló su caso y lo comparó con la inspiración que sintió con Bob Hope: “Cuando las cosas se ponen difíciles, uno se presenta, ayuda, y si además le añade un toque de alegría, mejor aún. No podía imaginar cómo estas lecciones resonarían en mi propia vida hasta finales de mis treinta, o casi finales de mis veintitantos, cuando mi esposa me ofreció un papel que yo buscaba. Al principio, mantuve en secreto mi diagnóstico de Parkinson. Me preocupaba que afectara mi trabajo y mi relación con el público”.

La lucha de Michael J. Fox contra el Parkinson

A pesar del miedo de la enfermedad, el actor recordó el apoyo que encontró en la comunidad de actores y en sus fieles fanáticos: “Me quedé asombrado por el apoyo de todos ustedes, me sentí muy animado y no había perdido mi esencia. No podían arrebatármela”. Ese sorpresivo apoyo lo inspiró a fundar la fundación y ayudar a todos aquellos que padecen la enfermedad: “Comprendí que aceptar esto no significaba que tuviera que rendirme. Simplemente, significaba hacer todo lo posible por todas las personas que viven con esta enfermedad. Así que me propuse defender las necesidades de los pacientes, recaudar fondos y desarrollar una cura”.

Su larga lucha contra la enfermedad ha logrado grandes avances en la investigación, ayudando a múltiples personas alrededor del mundo: “Encontré personas brillantes para liderar este esfuerzo conmigo y me comprometí a financiar la mejor ciencia del mundo. Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado en beneficio de los pacientes con Parkinson y sus familias, a medida que nos acercamos a la erradicación definitiva de esta enfermedad”. “Estoy profundamente agradecido a nuestro personal, donantes, investigadores y, sobre todo, a la comunidad de pacientes que hacen posible nuestro trabajo en la Fundación Michael J. Fox”, agradeció.