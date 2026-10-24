Entre la vibrante escena cultural de la Ciudad de Buenos Aires, hay una obra gratis con las icónicas Mercedes Morán, Lorena Vega, Analía Couceyro y Cristina Banegas: “La vida por correspondencia”. Se trata de una lectura pública de cartas de grandes artistas y escritores de la historia en la Casa de la Cultura.

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De qué se trata "La vida por correspondencia": cuándo ir a verla

La propuesta de La vida por correspondencia busca recuperar el intercambio de cartas como una forma de conectar personas a través del tiempo. Así, Morán, Vega, Couceyro y Banegas, dependiendo del encuentro, se encargan de leer cartas escritas por grandes figuras de la historia como Kafka, Pizarnik, Virginia Woolf, Manuel Puig, John Cage y Van Gogh.

La obra, cuya producción y dirección general pertenecen al Centro Cultural San Martín, se presentó durante los sábados de octubre con entradas gratuitas. Habrá una nueva función el próximo sábado 31 de octubre a las 17 hs, a cargo esta vez de Cristina Banegas.

La próxima lectura estará a cargo de Cristina Banegas y será el 31 de octubre

Desde las cartas que solían ser íntimas, la propuesta busca abordar temas como el amor, el deseo, la amistad, el trabajo y la creación artística de manera colectiva. La selección de misivas está a cargo de Javiera Pérez Salerno y Malena Rey, con diseño escenográfico de Lucas Turturro y coordinación artística de Alejandro Tantanian.

¿Cómo acceder a las entradas gratuitas?

La entrada es completamente gratis, pero se deben retirar los tickets en la puerta de la Casa de la Cultura porteña una hora antes de cada función. Habrá disponibles dos entradas por persona, hasta agotar la capacidad de la sala.

De ciclo ya participaron Mercedes Morán