Mercedes Morán, Lorena Vega, Analía Couceyro y Cristina Banegas le ponen voz a grandes escritores y artistas

Durante el mes de octubre tuvo lugar en La Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires el ciclo "La vida por correspondencia". Este próximo sábado 31 de octubre será la última fecha, en la que Cristina Banegas pondrá voz a las cartas redactadas de diferentes artistas y escritores. En las ediciones pasadas formaron parte las actrices Mercedes Morán, Lorena Vega y Analía Couceyro.

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Se trata de un encuentro con entrada libre y gratuita, en la que se retomará la temática de la fecha anterior: "La creación y los desafíos de dedicarse al arte". Quienes no hayan presenciado los anteriores encuentros, pueden formar parte de este último sin ningún tipo de problema. De todas formas, es necesario retirar las entradas antes del inicio del evento.

Este sábado 31 de octubre es la última fecha de "La vida por correspondencia"

La premisa del ciclo es las cartas como una forma de conectar personas a través del tiempo. En este sentido, a lo largo del mes se exploraron temas como el amor, el deseo, la amistad, el trabajo y la creación artística. De esta manera, cartas que eran intimas y destinadas a una única persona, se transforman en una experiencia colectiva para entender al arte más allá de lo individual del genio creador.

La selección de cartas estuvo a cargo de Javiera Pérez Salerno y Malena Rey, con diseño escenográfico de Lucas Turturro y coordinación artística de Alejandro Tantanian. La producción y dirección general corresponden al Centro Cultural San Martín.

Mercedes Morán y Lorena Vega estuvieron a cargo de la primera y segunda parte, respectivamente, de "El trabajo del corazón. Cartas de amor, deseo y desencuentros". A este le siguió "El trabajo del arte. Cartas sobre la creación y los desafíos de dedicarse al arte", con Analía Couceyro y Cristina Banegas como narradoras.

Dónde queda La Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura está ubicada en Avenida de Mayo 575, Ciudad de Buenos Aires. El último encuentro de "La vida por correspondencia" es con entrada gratuita, pero es necesario retirar las entradas con al menos 1 hora de anticipación y máximo 2 horas antes del evento.