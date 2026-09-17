Las mejores 10 app para ver películas y series gratis y evitar Xuper TV o Cuevana

En la actualidad, disfrutar de un buen catálogo de cine y televisión no requiere arriesgarse en portales poco confiables como Cuevana o Xuper TV. Frente a la proliferación de la piratería, existe un ecosistema de plataformas totalmente legales y gratuitas que permiten acceder a producciones de primer nivel sin gastar un solo peso. Financiadas a través de anuncios breves o modalidades sin suscripción, estas opciones garantizan una experiencia de streaming segura, de alta calidad y respetuosa de los derechos de autor para todo tipo de públicos.

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Disfrutar de películas y series ahora puede ser gratuito y seguro. (Crédito de foto: Phone House)

Las 10 mejores aplicaciones para ver películas y series gratis

Cine.ar Play : desarrollada por el INCAA , es la plataforma ideal para explorar el cine argentino. Incluye un vasto archivo de largometrajes, cortometrajes y series nacionales que solo requieren crear un usuario gratuito.

Pluto TV : una de las plataformas más populares para ver televisión en directo y streaming bajo demanda. Destaca por su panel interactivo con tráileres e información de reparto, sin exigir registro de usuario para su uso.

VIX: potente servicio que reúne miles de horas de series, películas y novelas en español. Se accede de forma directa sin suscripción previa y dispone de una amplia selección adaptada al público latinoamericano.

RTVE Play : aplicación oficial de la televisión pública de España con un catálogo de actualización constante. Ofrece películas de habla hispana e internacional, documentales y series históricas listas para ver en cualquier dispositivo.

Plex: plataforma versátil que ofrece miles de películas y producciones internacionales sin costo. Su catálogo gratuito se financia con publicidad ligera y no precisa registro obligatorio para comenzar a reproducir contenido.

Rakuten TV : videoclub digital de origen japonés que incluye una cuidada sección gratuita con publicidad. Su catálogo sin costo contempla películas, documentales y contenido familiar sin necesidad de pagar la suscripción premium.

iQIYI : ppción destacada para los fanáticos del entretenimiento asiático. Ofrece un amplio catálogo de películas y dramas de origen chino con subtítulos en español, permitiendo el acceso libre sin necesidad de abonar cuotas.

Popcornflix: plataforma orientada al cine independiente y comercial de diversos géneros. Cuenta con una aplicación dedicada para dispositivos móviles y sitio web para disfrutar de largometrajes variados sin costo alguno.