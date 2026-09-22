Placebo llega a la Argentina en 2027: entradas, precios y fecha de cuándo toca en el estadio Malvinas Argentinas

Después de tres años, Placebo regresa a la Argentina en 2027 para celebrar sus 30 años de historia. La banda británica tocará en el estadio Malvinas Argentinas con un show que recorre tres décadas de una de las trayectorias más singulares del rock alternativo.

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Placebo vuelve a Argentina en 2027: la fecha confirmada

Placebo tocará el próximo 3 de marzo de 2027 en Malvinas Argentinas. La banda llega al país con su gira “30th Anniversary Tour” para celebrar tres décadas de provocación, la reinvención y una identidad que desafió las convenciones del rock desde sus comienzos.

Brian Molko y Stefan Olsdal comienzan la gira aniversario este mes en Europa y se extenderá hasta diciembre con más de 30 fechas en algunas de las principales arenas del mundo: Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Milán, Berlín, París, Glasgow, Manchester y Londres para celebrar el camino que comenzó con su álbum debut de 1996 y que ahora vuelven a mirar con la reversión en Placebo RE:CREATED.

Placebo tocará el 3 de marzo del 2027 en el estadio Malvinas Argentinas

La banda llega al país con una nueva lectura del disco construida a partir de las grabaciones originales y de tres décadas de experiencia de tocar los temas en vivo. Con canciones icónicas como Nancy Boy, Pure Morning, Every You Every Me, Special K, The Bitter End, el 3 de marzo la banda desembarca en el territorio porteño para regalarle a sus fans las canciones que encendieron el comienzo junto a las que fueron transformando a Placebo durante 30 años.

Placebo en Argentina: cómo comprar las entradas y cuánto salen

Las entradas saldrán a la venta únicamente en el sitio oficial de All Access. Habrá dos etapas de venta: