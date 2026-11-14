María Becerra inauguró sus diez shows en el Movistar Arena: un viaje por Quimera, invitados y el comienzo de una nueva era.

María Becerra volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Este viernes, la artista inauguró su esperada serie de diez shows en el Movistar Arena con un espectáculo de dos horas y media que tuvo música, baile, emoción, invitados especiales y una puesta en escena que convirtió al estadio de Villa Crespo en un universo propio.

{{{htmlAmp}}}

Después de hacer historia con sus presentaciones 360° en River Plate, la cantante trasladó el mismo concepto al Movistar Arena. La propuesta, que ya había sorprendido por su despliegue visual y narrativo en el Monumental, encontró en este nuevo escenario una dimensión diferente, la cercanía con el público permitió apreciar mucho mejor cada detalle de las coreografías, los cambios de vestuario, las actuaciones y las distintas historias que construyen el universo de Quimera.

A lo largo de dos horas y media, María recorrió todas las eras de su último álbum, interpretó sus grandes canciones y volvió a demostrar su versatilidad artística. Pero, sobre todo, se la vio plena, cómoda y disfrutando de cada momento. Con una presencia escénica arrolladora y una seguridad que se percibe en cada movimiento, la Nena de Argentina atraviesa una etapa en la que parece haber encontrado una nueva dimensión de sí misma.

Un viaje por las distintas personalidades de Quimera

El espectáculo comenzó con una aparición impactante. María descendió desde lo alto del estadio convertida en Shanina, uno de los cuatro alter egos que protagonizan su último trabajo discográfico. Acompañada por un cuerpo de bailarines, dio inicio a un recorrido que combina música, actuación y una propuesta audiovisual pensada para darle identidad propia a cada personaje.

Con canciones como Ramen para dos, Cerquita de ti, Ojalá y Me enamoro, el primer bloque encendió al público y marcó el tono de una noche que no dio respiro.

Después llegó Maite, otra de las facetas de Quimera, con un universo más emocional. En ese segmento apareció la primera invitada especial: Ángela Torres, con quien María interpretó Un recuerdo que nunca existió. La complicidad entre ambas artistas fue uno de los momentos destacados de la noche.

El recorrido continuó con Gladys, el personaje que llevó la cumbia y la fiesta al centro del Arena. Con una ambientación que recreaba una reunión de barrio, María desplegó su costado más popular y festivo. A ese tramo se sumó Ariel Pucheta, cantante de Ráfaga, para interpretar Mentirosa, uno de los clásicos de la banda.

La transformación siguió con Jojo, la personalidad más sensual, provocadora y oscura de la artista. Vestida de negro y rodeada de una estética visual completamente diferente, Becerra desplegó canciones como Sexo es la moda y Hace calor.

Uno de los momentos más llamativos de ese segmento llegó con el desfile que acompañó la presentación de Sexo es la moda. Entre las figuras que desfilaron estuvo Martita Fort, en una pasarela que también tuvo modelos trans, personas con discapacidad y distintas expresiones de diversidad.

Nahuel Pennisi, una propuesta de casamiento y el momento más emotivo

Después de recorrer las cuatro personalidades, llegó el momento de María sin personajes ni máscaras. Vestida de blanco, la cantante reunió todas esas facetas en una versión más íntima y personal, con un repertorio que permitió bajar por un instante la intensidad de la fiesta.

En ese tramo apareció otro de los grandes invitados de la noche, Nahuel Pennisi. Juntos interpretaron Tú y yo y luego llegó uno de los momentos más emocionantes del recital con "Universo paralelo", la canción que el músico popularizó junto a La K'onga. Las voces de ambos se combinaron en una interpretación que contrastó con la energía de los bloques anteriores y despertó una ovación.

Pero la emoción no terminó ahí. Durante el espectáculo, un joven sorprendió a su pareja al pedirle casamiento en vivo desde una de las tribunas. La pareja, que llevaba doce años de relación, recibió la complicidad de María y de todo el estadio. La respuesta afirmativa desató una celebración colectiva y convirtió al recital en el escenario de una historia de amor que seguramente recordarán durante toda su vida.

Lure: el comienzo de una nueva etapa para María Becerra

Cuando parecía que el recorrido por Quimera había llegado a su fin, María todavía tenía una sorpresa preparada. Después de dos horas y media de espectáculo, presentó oficialmente Lure, la nueva etapa musical con la que comienza a explorar otros sonidos y una identidad artística diferente.

El cierre estuvo dedicado a esta nueva búsqueda, con la interpretación de Tú sin yo, el primer adelanto de este proyecto, que se acerca a las sonoridades del R&B y anticipa un nuevo capítulo en su carrera.

El cierre estuvo dedicado a esta nueva búsqueda, con la interpretación de "Tú sin yo", el primer adelanto de Lure.

La elección del final no fue casual. Después de mostrar todas las versiones de sí misma que conviven en Quimera, la artista eligió despedirse presentando lo que viene. Una manera de dejar en claro que no se conforma con repetir una fórmula, incluso cuando esa fórmula la llevó a llenar estadios y consolidarse como una de las figuras más convocantes de la música argentina.

El primero de los diez Movistar Arena funcionó así como una síntesis de su presente y una declaración de futuro. El espectáculo fue el mismo que María presentó en River, pero en Villa Crespo encontró una cercanía que le permitió lucir todavía más. Cada personaje, cada coreografía y cada transición tuvieron otra dimensión.