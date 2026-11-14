Marcela Morelo dialogó con este medio sobre su presente.

Próxima a celebrar sus primeras tres décadas con la música el año que viene, Marcela Morelo transita un momento de balance y renovación artística. Con la mirada puesta en ese hito personal, la cantautora acaba de lanzar La Morelo, un álbum de reversiones donde revisitó diez de los mayores éxitos de su repertorio junto a otros referentes de la escena nacional.

{{{htmlAmp}}}

Para dar forma a este proyecto, la artista se rodeó de figuras como Soledad Pastorutti, Natalia Oreiro, Abel Pintos y Nahuel Pennisi, entre otros colegas que aportaron sus voces a las nuevas lecturas de sus clásicos. Durante la entrevista, Morelo también se refirió a su faceta como compositora, repasó el proceso creativo detrás de una canción inédita pensada para la reciente visita papal y adelantó detalles de sus recientes sesiones de composición junto a Soledad en Los Ángeles de cara a su próximo material discográfico.

Entrevista a Marcela Morelo

Salió un disco muy especial con reversiones de tus grandes éxitos y con un trabajo de producción enorme. ¿Cómo fue la selección de esas canciones y el armado de este proyecto?

- Es un proceso que empezó hace dos años y medio, juntándonos con el equipo de trabajo, con la compañía, con la gente del sello y con el manager. Ahí surgió la idea de hacer un disco de estas características, que son diez canciones de mi repertorio ya conocidas, hechas en nuevas versiones con otros artistas. Con lo cual era un "¡wow!, ¿por dónde empezamos?". Lo bueno fue agarrar la guitarra y empezar con la esencia otra vez, volver a la guitarra, a la esencia de la canción para encontrar una nueva versión. Seleccionamos los temas que iban a ir, los artistas posibles, empezamos a llamarlos y a hacer las versiones con los productores. Fue un trabajo muy grande que nos llevó este tiempo largo, y la última canción que grabamos fue Corazón salvaje con Nati Oreiro, que quedó hermosa. La verdad es que estoy muy contenta con este resultado.

Imagino que entre semejantes hits debió quedar algún tema afuera del corte final...

- Sí, sí, quedaron un par afuera. Por ejemplo, hay una canción que se llama Para toda la vida, y esa quedó afuera; después está Sin un beso, hay varias. Dicen tampoco la hicimos. Bueno, hay varias canciones que quedaron afuera que por momentos nos daban ganas de seguir, de decir «viste, te empezás a entonar con este disco y con esta cuestión de dar vuelta las versiones, hagamos otro». Pero ahora dijimos que no, que vamos a parar un poco, aunque si surge la idea de grabar con otros artistas, puede ser que sigamos haciendo más canciones con nuevas versiones.

Respecto a las colaboraciones, ¿algunas quedaron pendientes por cuestiones de logística o tiempos?

- Sí, algunos artistas no pudieron por cuestiones de tiempo y todo eso, pero todo muy comprensible. Los artistas que están yo creo que son los que tenían que estar: gente a la que admiro, artistas que quiero mucho y artistas nuevos. Hay ahí un seleccionado hermoso de gente muy talentosa y admirada por mí, y la verdad es que todos tuvieron muy buena onda cuando los llamaba. Fue hermoso grabar este disco y hoy, a la distancia, empiezo a mandarles a todos muchas gracias. Amo el disco; me llegó un momento de entender que pasaron muchos años, que las canciones vivas siguen sonando, y voy a tocar y las canciones están más vivas que nunca.

En tu repertorio no tenés uno o dos hits, sino que son todos temas muy conocidos que atraviesan a distintas generaciones...

- La verdad es que sí, es un momento hermoso donde yo también reacciono sobre eso, de ver a varias generaciones conociendo el repertorio. Y también pasa con los jóvenes: por ahí me dicen que les traigo recuerdos con las madres, la escuela, los boliches, o la madre limpiando en la casa. Eso me emociona muchísimo, es muy hermoso.

Su canción para el Papa León XIV

Contaste también que compusiste una canción junto a Kike Teruel para la visita del Papa, que finalmente no quedó seleccionada. ¿Cómo se gestó ese tema?

- Kike me llamó para decirme: "Mirá, me llamaron a mí para hacer una canción, pero yo les dije que si vos querías hacerla, ahí encarábamos el todo, porque si no, solo no lo voy a hacer". Le dije que bueno, que dale, y al final la hicimos con Claudia Brant, que es una gran autora argentina que vive en Los Ángeles, y con Rodolfo, mi marido; la hicimos entre los tres. Hubo un concurso de canciones para cantar con el Papa, y esta fue una pieza que compusimos acudiendo a lo que siento espiritualmente, a cómo fui criada, a ser católica.

Yo escucho el Evangelio todos los días, y todo eso me llevó a hablar con Claudia y con Rodo para volcar lo que siento. Sin ser una persona tan practicante de ir a la iglesia todos los domingos, tengo mis rezos, mis oraciones y escucho el Evangelio, así que fue fácil hacerla. El tema se llama Eres faro, eres luz, y quedará para más adelante; tal vez algún día la grabe en mi próximo disco porque me encanta, de hecho la canto en mi casa y me hace bien cantarla. Aunque no participamos finalmente en la elección oficial, está todo bien.

Con una trayectoria de treinta años y tantos éxitos consagrados, ¿cómo se convive con un "no" a esta altura de la carrera?

- Muchas veces es no. Un montón de veces es no, y está bien, tiene que ser así. Yo creo que todos los caminos tienen este movimiento, y la música, el artista o el músico también pasamos por eso. O sea, tengo discos que han sido muy conocidos y otros que no tanto, que pasaron más desapercibidos. Y al fan por ahí le gusta el disco que pasó más desapercibido, y ahí te das cuenta de que no está hecho en vano, porque yo respeto también mis momentos a la hora de escribir. No esfuerzo cosas, no esfuerzo nada; respeté siempre mis momentos de lo que salía, y a veces es no. Hoy no va, y está todo bien, no pasa nada.

Musicalmente, ¿por dónde va el estilo de esa canción dedicada al Papa?

- El estilo quedó como una canción guitarrera, de las de iglesia, pero con su banda armada. Rodo hizo una preproducción muy grande y muy linda que suena bárbaro. Es una canción que, si la agarrás con la guitarra, es para cantar en la iglesia, así divina. A mí me encanta.

Encuentro entre Marcela Morelo y La Sole en Los Ángeles

Por último, hace poco contaste que realizaste un viaje junto a Soledad para componer música nueva. ¿Cómo surgió esa experiencia?

- Eso surgió porque la Sole el año pasado me había comentado que le habían encargado la canción para los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Un día estábamos juntas y me dice: "Mirá, Marce, me pidieron un tema para los Juegos, ¿te copás?". "Obvio", le contesté. Me preguntó si Claudia Brant estaba en Buenos Aires, y como ella es una compositora que escribe para Luis Fonsi, Bisbal y muchos otros artistas, y justo estaba acá en el país, nos juntamos las tres por primera vez. Salió un temazo que fue el tema de los Juegos Suramericanos; la Sole grabó un video, salió todo espectacular y tiene un montón de millones de visitas. Fui a Santa Fe la vez pasada y todo el mundo conoce la canción.

A partir de ahí tomé confianza y les propuse a las chicas componer canciones para mi próximo disco. Así que coincidimos en Los Ángeles, estuvimos cinco días dedicadas y abocadas completamente a hacer música las tres, y sacamos siete temazos. La pasamos espectacular, desde el desayuno craneando qué íbamos a hacer o mostrando melodías que yo ya llevaba a medio hacer. Fue una experiencia muy nutritiva, muy hermosa, y ya estoy haciendo el primer demo de un tema para el próximo disco.

O sea que falta poco para conocer algo de esa nueva etapa...

- Y, me gustaría que sea el año que viene, por supuesto. Ojalá que sea pronto, sí, me encantaría.