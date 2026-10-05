Para maratonear toda la semana: la serie colombiana de drama que es furor en Netflix

Para quienes buscan una propuesta de misterio y suspenso para maratonear, la producción colombiana Medusa se posiciona como una de las ficciones más elegidas dentro del catálogo de Netflix. Dirigida por la dupla de Felipe Cano y María Gamboa, la serie atrapa al espectador con una trama donde los secretos familiares y las disputas corporativas marcan el ritmo del relato.

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La historia sigue a Bárbara Hidalgo, una mujer a punto de asumir la dirección ejecutiva de Medusa, un importante conglomerado empresarial en manos de una de las familias más acaudaladas de la costa Caribe. Sin embargo, su plan se interrumpe de forma drástica cuando el yate en el que viajaba sufre una explosión y todo su entorno la da por muerta.

Tras sobrevivir al ataque, la protagonista comprende que el hecho no fue un imprevisto, sino un intento deliberado de asesinato. Decidida a descubrir la verdad, Bárbara inicia una búsqueda clandestina junto al detective Danger Carmelo. En ese recorrido para identificar al responsable, la mujer debe reconstruir los recuerdos de su pasado, descifrar en quién confiar y enfrentar los conflictos de un entorno familiar marcado por la traición.

El rodaje de la ficción se desplegó en diversas locaciones de Colombia, con escenas filmadas en Bogotá, Santa Marta y Barranquilla. Esta última ciudad adquiere un peso central al consolidarse como el escenario principal de la trama y se incorporan a la narrativa sitios emblemáticos como el sector céntrico, el Malecón del Río y La Aleta del Tiburón para construir el universo visual de la poderosa dinastía Hidalgo.

Medusa.

Elenco completo de Medusa