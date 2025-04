Existen varias opciones para instalar Magis TV en un Smart TV.

En un contexto económico donde cuesta cada vez más llegar a fin de mes, pagar una suscripción para ver series y películas muchas veces deja de ser una opción. Plataformas como Netflix, Disney+ o Max suman cada vez más contenido, pero también aumentan sus tarifas.

Por suerte, existen alternativas gratuitas que permiten acceder a miles de títulos sin gastar un peso. Entre ellas, una de las más populares de los últimos tiempos en Latinoamérica es Magis TV, una app que ofrece contenido de streaming y canales de todo el mundo, sin necesidad de contratar ningún servicio. A continuación te contamos la forma más fácil de instalarla en tu Smart TV.

Cómo instalar Magis TV en el Smart TV

Si querés ver películas, series y canales de TV en tu Smart TV de manera gratuita, instalar Magis TV puede ser una excelente opción. A continuación, te explicamos tres formas sencillas de instalarla en tu televisor. Eso sí: es importante aclarar que la app funciona al margen de la legalidad y puede presentar riesgos de ciberseguridad, ya que se descarga desde sitios no oficiales y solicita permisos sensibles en el dispositivo.

Cómo instalar Magis TV en Smart TV: esta es la forma más fácil.

1. Instalación con Jio Pages

Esta es una de las formas más accesibles si tu televisor cuenta con sistema operativo Android TV:

En el menú de tu Smart TV, ingresá a Google Play Store y buscá la app Jio Pages. Instalála y abrila. Luego, desde el navegador, ingresá a la web magispro.com. Descargá el archivo correspondiente a la versión para TV. Seguí los pasos que aparecen en pantalla para completar la instalación.

2. Instalación con Downloader

Ideal para quienes buscan un método rápido:

Desde la tienda de aplicaciones de tu Smart TV, descargá la app Downloader. Una vez abierta, en la pantalla principal ingresá el siguiente código de descarga: 546222. El sistema comenzará la descarga del archivo y luego te guiará para instalarlo paso a paso.

3. Instalación por USB (APK manual)

Para quienes prefieren descargar desde una computadora:

En tu PC o celular, entrá a magispro.com y descargá el archivo APK para TV. Copialo a un pendrive (USB). Conectá el USB al puerto de tu Smart TV o TV Box. Buscá el archivo APK desde tu explorador de archivos y seleccioná “Instalar”. Una vez finalizado el proceso, ya vas a poder disfrutar del contenido en tu pantalla grande.

¿Vale la pena instalar Magis TV?

La propuesta de Magis TV es tentadora, sin embargo, hay que tener en cuenta los riesgos. La app retransmite contenido sin autorización, lo que implica problemas legales, y además puede poner en peligro la seguridad de tus dispositivos. Si decidís instalarla, lo recomendable es hacerlo en un equipo que no uses para almacenar información sensible, y contar con algún tipo de protección antivirus.