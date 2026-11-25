Maggie Cullen habló con El Destape sobre su presente artístico. (@maggie.cullen)

Maggie Cullen protagonizó un fin de semana con su agenda artística a tope al estrenar la primera edición de la Latinpeña en La Trastienda y sumarse luego a la segunda jornada del festival República Folklore. En diálogo con este medio, la cantante expresó su entusiasmo tras el debut de este nuevo formato festivo, pensado para que el público deje las sillas de lado, baile y celebre el cruce entre las raíces criollas y distintos sonidos de la región.

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La propuesta nació como un espacio de encuentro donde el folklore dialoga con el rock, el tango, la bachata, el son y el candombe. Acompañada por una sólida banda en escena, Maggie combinó canciones de su disco Décimas con piezas fundamentales del cancionero latinoamericano dentro de un repertorio renovado especialmente para la ocasión.

"Ayer hicimos nuestra primera peña, la primera Latinpeña, así le pusimos de nombre, porque justamente es una peña en la que cantamos mucha música latinoamericana. Fue superespecial, muy lindo. La primera vez que hago un concierto mío con gente también de pie, parada, bailando. Y estuvo increíble. Todavía estoy como volando", contó Cullen sobre el recital del sábado 21 de noviembre.

Invitados de lujo y el cierre de un 2026 consagratorio

La velada en el histórico escenario de San Telmo contó además con participaciones especiales que potenciaron el clima de celebración colectiva, ya que tanto Ivonne Guzmán como Kevin Johansen subieron a cantar como invitados. Para la vocalista, ver el entusiasmo y el baile de los asistentes confirmó el potencial del ciclo de cara al futuro.

Maggie Cullen. (@maggie.cullen)

"Fue un fiestón. Ojalá podamos repetir esto muchas veces porque fue espectacular. La gente que estuvo ahí, yo le veía las caras y estaban felices. Preparamos un repertorio especial nuevo para esta fecha, así que estuvo tremendo", remarcó la artista, quien atravesó un 2026 repleto de escenarios tras alzarse con el Premio Gardel a Mejor Álbum de Folklore.

Maggie Cullen, sobre los prejuicios por hacer folklore

Maggie Cullen reconoció que durante sus inicios debió responder de manera recurrente por qué apostaba por un género que, según ciertos sectores, no encabezaba las tendencias del mercado. "Me decían: '¿Por qué, siendo que no es el género que está más de moda, lo elegís?'. Pero siempre para mí la respuesta fue muy sencilla: porque a mí me gusta el folklore", soltó la artista.

Lejos de tomarlo como un condicionamiento, la cantante explicó que su vínculo con la música popular siempre respondió a un impulso genuino y personal: "Lo que sentía en aquel momento que tenía ganas de cantar era folklore. Es buscar dentro con lo que uno está resonando, lo que tiene ganas de compartir e ir hacia eso".