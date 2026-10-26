Lula, la democracia y la dictadura: tres películas para entender la historia de Brasil

Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en Brasil y su reelección vuelve a poner al país en el centro de la conversación latinoamericana, una posibilidad de mirar más allá de las urnas. ¿Qué pasó para que Brasil llegara hasta acá? ¿qué heridas dejó la dictadura?. ¿cómo se reconstruye el tejido social y se defiende la democracia cuando una sociedad está partida en dos? En el cine existen algunas respuestas: un repaso por tres películas que son fundamentales para entender la historia reciente de la región.

{{{htmlAmp}}}

Al filo de la democracia, de Petra Costa (2019)

La película sigue el ascenso y la caída de Dilma Rousseff, la crisis que atravesó al Partido de los Trabajadores (PT), el proceso de destitución presidencial y el clima de polarización que transformó al país. En el recorrido también aparece Lula, una figura central para comprender las disputas políticas que marcaron aquellos años, y Jair Bolsonaro, candidato de extrema derecha que le disputó el gobierno.

Costa no se limita a recopilar imágenes de archivo y testimonios: narra los acontecimientos desde una perspectiva personal y los conecta con su propia historia familiar, en un país donde las diferencias ideológicas atraviesan generaciones. La película fue nominada al Oscar a mejor largometraje documental en 2020 y está disponible en Netflix.

Lula, de Oliver Stone (2024)

El documental Lula, dirigido por Oliver Stone junto con Rob Wilson, recorre la trayectoria de Luiz Inácio Lula da Silva y pone el foco en su regreso a la política después de pasar 19 meses en prisión. A través de entrevistas y material sobre su carrera, reconstruye el camino del líder sindical que llegó a la presidencia, atravesó una profunda crisis política y consiguió volver al Palacio del Planalto en 2023.

La película también aborda las acusaciones judiciales que marcaron su trayectoria, el caso conocido como Lava Jato y las controversias alrededor de su encarcelamiento. El resultado es un retrato político que invita a discutir el vínculo entre justicia, poder y democracia.

Aún estoy aquí, de Walter Salles (2024)

La película retrata la sorprendente transformación de Eunice Paiva (Fernanda Torres), una ama de casa en los años '70 y madre de cinco hijos, en una de las más importantes activistas por los Derechos Humanos en Brasil. Su viaje comienza después del brutal asesinato de su esposo, el exdiputado Rubens Paiva (Selton Mello) durante la dictadura militar, lo que la impulsa a luchar por la justicia y la memoria, desafiando las sombras del régimen opresivo. La película ganó el Oscar a Mejor película internacional en el 2025.