La directora de cine Lucrecia Martel lanzó una dura crítica contra el cineasta Santiago Oría, quien trabaja junto al presidente Javier Milei, y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el poder del séptimo arte. “No quiero hablar mal de un colega, pero qué malas que son las películas que hace”, expresó al referirse a los trabajos del realizador.

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Martel realizó estas declaraciones durante la apertura del seminario “Coordinar para Ganar”, que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La cineasta participó de un debate junto a Lali Espósito, con la periodista Maru Duffard como moderadora. En ese marco, la realizadora de La ciénaga cuestionó una concepción del cine que, según planteó, busca imponer una verdad por medio de las imágenes. “El cine no se trata de hacer lo que intenta él con mucho entusiasmo: imponer una verdad en una película”, sostuvo, en referencia a Oría.

La directora profundizó su mirada y explicó que la potencia del lenguaje cinematográfico no reside en establecer una verdad nueva ni en reemplazar una por otra. “El poder del cine no se trata de establecer una nueva verdad o sustituir una verdad por otra”, afirmó.

Para Martel, el valor de una película está en su capacidad de modificar, aunque sea momentáneamente, la manera en que una persona observa el mundo. “La potencia del cine —y lo extraordinario es que podés hacerlo con cualquier género: humor, comedia, comedia romántica— puede alterar la percepción un poco, en algunos momentos, de modo tal que cuando salís a la ciudad hay algo que ves, un poquito, de otra manera”, explicó. En esa línea, resumió su pensamiento con otra frase: “Lo que uno puede hacer con nuestro trabajo es alterar la percepción”.

La crítica a Santiago Oría quedó así enmarcada en una reflexión más amplia sobre las posibilidades del arte cinematográfico. “Vapulean tanto el cine porque es extremadamente poderoso”, señaló Martel, en una definición que sintetiza la importancia que le atribuye a ese lenguaje y a su capacidad de intervenir en la percepción de quienes lo experimentan.