The Strokes, Doja Cat y más: el día 2 del Lollapalooza Argentina 2022 en imágenes

The Strokes. Doja Cat, Nicki Nicole, Machine Gun Kelly y más artistas.

Ya pasó el segundo día del Lollapalooza Argentina 2022. Este sábado 19 de marzo más de 100 mil personas pudieron disfrutar de los shows de artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

El tiempo mejoró para esta segunda jornada y el sol iluminó toda la tarde del festival. El día comenzó con varios artistas argentinos como Moloko, Clara Cava y Wiranda Johansen.

Llegaron las 3 de la tarde y Two Feet descontroló el escenario Samsung. Fue uno de los artistas que confirmaron a último momento, luego de las cancelaciones de C Tangana, King gizzard and The Lizzard Wizard y Jane’s Adiction. Y sin dudas, uno de los favoritos del día.

El line up del día 2 del Lollapalooza

Los artistas que tocaron en el Día 2 del Lollapalooza.

Taichu tocó media hora a pura energía en el escenario Perry’s y Lola Indigo hizo bailar a todos en el Alternative, con María Becerra como invitada especial para cantar “High Remix”.

Uno de los puntos más fuertes del Lollapalooza día 2 fue el show de Nicki Nicole. Con impresionante convocatoria y, por el final, la sorpresa de Bizarrap, que apareció solo en el escenario cuando ya el público comenzó a migrar a otros shows. Junto a Duki interpretaron “Ya me fui” y la gente la gente la cantó de principio a fin.

Después de 2 años, Khea hizo vibrar el escenario Samsung y cantó todos sus hits para su público. “Los amo gente, estoy lleno de felicidad. Extrañaba estar arriba de un escenario con ustedes”, dijo el joven de tan sólo 21 años, emocionado frente a un público encendido.

Comenzó a hacerse de noche y llegaron las estrellas internacionales de la jornada como Ashnikko, la rapera estadounidense que la rompe en tik tok, y Machine Gun Kelly, que hizo sonar con fuerza su guitarra mientras el público del escenario flow pogueaba todas sus canciones. Tuvo la presencia especial de su novia, Megan Fox, que observó todo el show desde el backstage y fue captada por las cámaras.

Megan Fox, en el Lollapalooza de Argentina 2022, fue a ver a su novio Machine Gun Kelly.

Finalmente, comenzó uno de los shows más esperados de la noche: Doja Cat. La artista norteamericana bailó, cantó, habló con el público, tocó la bateria y paró su show en medio de una canción para cuidar a las personas que les bajaba la presión por la masividad del evento. Doja regaló una performance impecable y demostró su fascinación con el público argentino a quien, varias veces, les dijo: “I love you so much”.

En el escenario principal, tarde pero seguros, llegaron The Strokes. Fue el show que más convocó del segundo día. Sonaron todos los hits nuevos y también viejos y hubo mucho, pero mucho pogo.

Por último Justin Quiles le puso reggaetón a la jornada y el segundo día terminó bien arriba, con electrónica de la mano del dj noruego, Alan Walker.

Día 2 del Lollapalooza Argentina en fotos

The Strokes, en el Lollapalooza.

Doja Cat, en el Lollapalooza.

Machine Gun Kelly, en el Lollapalooza.

La convocatoria del día 2 del Lollapalooza Argentina.

Nicki Nicole, Duki y Bizarrap, en el Lollapalooza.

El público de Nicki Nicole, en el Lollapalooza.

Khea, en el Lollapalooza.