Llega la Hanguk Fest a Buenos Aires: así será el festival coreano con entrada gratis

El Festival Hanguk llega a la Ciudad de Buenos Aire para celebrar la cultura coreana. Tras suspenderse por cuestiones climáticas, el evento que reúne música, batallas de K-pop, K-beauty, lo mejor de la gastronomía y danzas tradicionales de Corea se realizará este fin de semana con entradas completamente gratis.

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Así será el Hanguk Fest 2026 en CABA

El evento estaba programado para octubre, pero se realizará el próximo domingo 15 de noviembre en Parque Los Andes, en Chacarita (Av. Corrientes y Jorge Newbery). De 12 a 19 horas, el público podrá recorrer más de 50 stands, disfrutar de espectáculos en vivo, comidas típicas y acercarse al K-pop, los K-dramas y diferentes tendencias de otra forma. El festival va en línea con la Hallyu, la "ola coreana" que en los últimos años trascendió las fronteras y conquistó el mundo.

La Hanguk Fest se realizará el próximo domingo15 de noviembre

Durante toda la jornada, el escenario central ofrecerá música, danza y espectáculos. Habrá competencias de baile de K-pop, DJ sets, clases para aprender las coreografías y un homenaje especial a BTS, además de una presentación de fandancers del grupo Saja Boys.

Además, el festival contará con una feria de productos de belleza, merchandising y otros artículos de la cultura coreana. Además, habrá muchísimas opciones gastronómicas, desde platos tradicionales y hasta comidas diarias, con precios desde los $10.000:

Los destacados serán:

Pollo frito coreano.

Tteokbokki, pasteles de arroz que suelen servirse con salsa picante.

Gimbap, una preparación de arroz y distintos ingredientes envueltos en alga.

Mandu (empanaditas coreanas).

Kimchi.

Panchos coreanos.

Bulgogi-deopbap, un plato de arroz con carne marinada.

Jeyuk-deopbap, que combina arroz con cerdo condimentado en una salsa picante.

Helados coreanos

Snacks y una variedad de bebidas típicas

Cómo es la programación del Festival Hanguk 2026