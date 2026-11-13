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Llega el Festival NO ART en Argentina 2026: entradas y artistas que tocan en Ciudad Universitaria

Se trata del festival que combina música con diferentes expresiones artísticas para ofrecer una experiencia inmersiva única. Cómo comprar las entradas.

13 de noviembre, 2026 | 13.26
No Art.

Llega a Buenos Aires la primera edición de No Art, el festival que acerca la música y distintas expresiones artísticas en espacios únicos para ofrecer una experiencia inolvidable. Descubrí cuándo es, cómo comprar las entradas y todo lo que necesitas saber para no perdértelo.

Cuando será No Art en CABA: la grilla confirmada 

No Art se realizará el próximo sábado 12 de diciembre, desde las 17 hs, en Ciudad Universitaria. Con el objetivo de trascender el formato tradicional, el evento buscará transformar la locación en un escenario extraordinario para juntar grandes artistas y ofrecer experiencias inmersivas.

El lineup está conformado por ANOTR, el dúo fundador de No Art y productores de éxitos mundiales como Relax My Eyes y Talk To You. La grilla la completan artistas que cada vez pisan más fuerte la escena electrónica global como el dúo británico, Prospa, junto a los DJs argentinos Mateo Dufour y Ludmila Di Pasquale.

MÁS INFO

Cómo comprar las entradas para No Art en Argentina 2026: los precios

Las entradas ya están a la venta en el sitio oficial de Buena Live. El evento es exclusivo para mayores de 18 años y los precios de los tickets varían según la experiencia que se quiera vivir: 

  • Campo General (Entradas Generales - Fase 3): $110.000 + $11.000 de cargo por servicio

  • VIP Standing (Entradas VIP Standing - Fase 3): $255.000 + $25.500 de cargo por servicio

  • VIP Stage (Entradas VIP Stage - Fase 3): $375.000 + $37.500 de cargo por servicio

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