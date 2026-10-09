Llega Brad Mehldau, uno de los mejores pianistas del momento, a la Argentina en 2027: entradas y fecha de cuándo toca en el Teatro Ópera

El pianista y compositor estadounidense Brad Mehldau, considerado uno de los mejores del mundo, vuelve a la Argentina en 2027 con un show único en el Teatro Ópera. El artista llega acompañado de Larry Granadier en contrabajo y Marcus Gilmore en batería.

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Cuándo toca Brad Mehldau en la Argentina en 2027: la fecha confirmada

El pianista se presentará el sábado 15 de mayo de 2027, desde las 21 hs, en el Teatro Ópera con un concierto que explora el jazz, el romanticismo clásico, el pop y un amplio catálogo de composiciones originales. Se trata de la cuarta vez en la que se presenta en la Argentina y esta vez invitará al público de Buenos Aires a una experiencia casi mística, con gran experiencia y de manera sofisticada, virtuosa e inclasificable. Ideal para quienes disfrutan escuchar jazz.

El pianista Brad Mehldau se presentará el 15 de mayo de 2027 en el Teatro Ópera (Foto: Yoshika Horita)

A mediados de los 90, Brad Mehldau revolucionó el piano de jazz al quebrar la frontera entre la tradición clásica y el lenguaje moderno. Su independencia técnica entre ambas manos, heredera directa del contrapunto de Bach, transformó el uso del instrumento y regaló un diálogo constante de polifonías, silencios y lirismo introspectivo.

El pianista surgió como una sensación del jazz hace 30 años y desde entonces modificó el género al fusionarlo con otras pasiones como el rock, el pop, la poesía y muchos otros intereses, incluido el romanticismo alemán, que le ha dado a su obra un impacto emocional. Así, se posicionó como uno de los músicos más influyentes de la actualidad y, ahora, a los 56 años concentra madurez artística y la experiencia para brindar un show único.

¿Cómo comprar las entradas para Brad Mehldau en Argentina 2027?

Las entradas ya están a la venta en la página oficial de Ticketeck. Las entradas varían su precio de acuerdo a la ubicación en la sala, las más económicas comienzan en $84.750 y las más caras alcanzan los $203.000.