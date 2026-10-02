Lita Stantic, sobre el presente crítico del cine argentino: “Desde la dictadura que no vivíamos algo así”

Lita Stantic recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA.

Lita Stantic recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires durante la inauguración del FIC.UBA 2026. La distinción llegó como reconocimiento a una trayectoria de más de cinco décadas, pero también en un momento especialmente delicado para el cine argentino. “Me honra que sea la Universidad de Buenos Aires la que me hace este homenaje, porque apoyo firmemente la educación pública”, sostuvo la productora, directora y guionista en diálogo con El Destape.

{{{htmlAmp}}}

Stantic conoce de cerca las transformaciones de la industria y también las dificultades que atraviesa actualmente el sector audiovisual. Productora de películas fundamentales como Camila, La ciénaga, La niña santa y Un oso rojo, consideró que las condiciones actuales obligan a pensar nuevas formas de hacer cine. “Es uno de los momentos más difíciles del cine argentino”, señaló. En una entrevista íntima, habló además de Un muro de silencio, de Vanessa Redgrave, de su vínculo creativo con María Luisa Bemberg y de las razones por las que decidió no volver a dirigir.

Lita Stantic y Félix "Chango" Monti recibieron el Doctorado Honoris Causa de la UBA.

Merecido homenaje en medio de una instancia agonizante del cine argentino...

- Es tremendo, muy triste, es uno de los momentos más difíciles del cine argentino porque todo depende de las plataformas y si no tenés que hacer películas muy pequeñas, de dos semanas, entre amigos. Hoy ya es muy difícil filmar como en otras épocas, donde había un apoyo del INCAA que te permitía financiar una parte de la película. Desde la dictadura que no vivíamos un momento así de complicado.

Sobre las plataformas: ¿las pensás como aliadas?

- Es complejo porque para que una plataforma se sienta interesada en una película le tiene que ver el potencial comercial a lo que se esté contando. Entonces no se puede proponer o hacer cualquier temática, y hay historias que no se pueden filmar con muy poco dinero así como hay otras que sí. Ahora, por ejemplo, hay dos películas buenísimas que se están dando en el Malba y que no responden a la lógica de lo que pide una plataforma y son espectaculares. Ambas son cordobesas.

Sí. Vi La noche está marchándose ya, es excelente.

- Y está hecha con muy poco dinero.

¿Sos optimista con el futuro del sector audiovisual?

- Quisiera serlo, pero creo que el mundo está viviendo un momento lamentable. Me cuesta.

Hace poco estuviste en una proyección en el Malba de tu película Un muro de silencio. ¿Te gusta volver a ver tus películas?, ¿qué te pasó cuando volviste a verla?

- A esta altura no me pasa nada especial cuando la veo, pero hubo un tiempo en que no acostumbraba a verla porque siempre encontraba cosas que haría diferentes (se ríe). Pero cuando hice Un muro de silencio, la única película que dirigí, estaba convencida de que tenía que contar esa historia y hablar de que no se pueden silenciar las cosas que pasamos, porque el silencio enferma.

Vanessa Redgrave y Julio Chávez en Un muro de silencio.

¿Fue difícil conseguir a Vanessa Redgrave para que protagonice la película?

- Vanessa vino a hacerla por una cuestión absolutamente política. Vino por 11 días y filmamos de corrido todas sus escenas. ¡Fue una maratón! Sábado, domingo, no importó el día, teníamos que aprovecharla.

Me acuerdo de una escena en particular, cuando su personaje asiste a una ronda de las Madres. ¿Con tu película se enteró quiénes son las Madres de Plaza de Mayo?

- Creo que algo ya debía saber de lo que pasó en Argentina, pero hacía muchas preguntas. Estaba muy comprometida con la causas de derechos humanos en reacción a la dictadura.

¿Por qué no volviste a dirigir?

- En un momento pensé en volver, pero después decidí que me sentía más cómoda en la producción. No lo siento como una frustración no haber vuelto a dirigir una película.

En las películas de María Luisa Bemberg vos fuiste una parte muy importante dentro de lo creativo, más allá de la producción.

- Yo soy una productora que opina, tanto en las películas de María Luisa como en otras películas que no son de ella. Lo que pasa es María Luisa era muy honesta en ese sentido - "yo sin Lita no puedo", decía-, pero otros directores no. De hecho, con algunos he llegado a tener discusiones con respecto a ciertos aspectos creativos, y algunas las he ganado (se ríe).

En el marco del FIC.UBA se proyectará Un muro de silencio, el martes 6 de octubre a las 21 en Cine Cosmos.UBA y el miércoles 7 a las 17 en la Facultad de Filosofía y Letras.