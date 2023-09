Se anunciaron los nombres de la lista larga del National Book Awards en la categoría ficción

El premio más importante de la literatura estadounidense presentó su lista larga de nominados para la categoría de ficción, entre la que se encuentran las novelas históricas de Jayne Anne Phillips, novelista y cuentista americana, y una distopía que critica al sistema carcelario estadounidense, "Chain-Gang All Stars", de Nana Kwame Adjei-Brenyah.

Los 10 títulos de la lista fueron elegidos entre 496 presentaciones de editores. Tres autores de la lista larga, Nana Kwame Adjei-Brenyah, Jayne Anne Phillips y Justin Torres, han sido honrados anteriormente por la National Book Foundation.

En “Chain-Gang All-Stars”, la primera novela de Nana Kwame Adjei-Brenyah, los combates a muerte entre prisioneros predominantemente negros se transmiten en vivo para entretenimiento de los espectadores.

En el listado anunciado hoy por la Fundación Nacional del Libro Estadounidense también figura la obra "A Council of Dolls", de Mona Susan Power, quien describe de manera minuciosa la crueldad de los internados indios destinados a “civilizar” a los niños nativos americanos.

La novela de Eliot Duncan "Ponyboy", que aborda la llegada a la madurez, también integra el listado y, además, aparecen seleccionadas dos novelas históricas:"The End of Drum-Time", de Hanna Pylväinen, quien imagina un encuentro difícil entre los residentes nativos de Escandinavia y un ministro luterano que intenta convertirlos; y "Loot", de Tania James.

En tanto que "Blackout", de Justin Torres, autor del éxito editorial "We the Animals", es otra de las novelas nominadas. En el libro, retoma la investigación del sexólogo queer Jan Gay, quien fue elegido para producir un estudio de mediados de siglo que patologizaba la homosexualidad.

Pese a las distinciones, algunos de los libros de ficción más elogiados quedaron afuera, como "Let Us Descend", de Jesmyn Ward, y "The Heaven and Earth Grocery Store", de James McBride, ambos ex ganadores del National Book Award; así como "The Vaster Wilds", de Lauren Groff, y "Witness", de Jamel Brinkley, ex finalista de ese premio.

Los jueces de este año son Steph Cha, autora de “Your House Will Pay”; Calvin Crosby, copropietario de The King's English Bookshop; Silas House, cuya novela “Lark Ascending” recibió el Premio del Libro del Sur de Ficción 2023; Mat Johnson, profesor de humanidades en la Universidad de Oregon y autor de “Invisible Things” y “Pym”; y Helena María Viramontes, profesora de inglés en la Universidad de Cornell y autora de “Bajo los pies de Jesús” y “Sus perros vinieron con ellos”.

El mes que viene, el jurado reducirá la lista a cinco nominaciones y, luego de esa instancia, los ganadores se anunciarán el 15 de noviembre durante una cena en el centro de Manhattan. Allí, la Fundación también otorgará premios honoríficos a la poeta Rita Dove y al librero Paul Yamazaki, de la famosa librería City Lights de San Francisco.

Con información de Télam