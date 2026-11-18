El espíritu de celebración y encuentro entre generaciones vuelve a tomar protagonismo con una nueva edición de Kidzapalooza, el festival creado a medida de los más chicos dentro de Lollapalooza Argentina. Los próximos 12, 13 y 14 de marzo de 2027, el Hipódromo de San Isidro abrirá nuevamente las puertas de este espacio único donde las infancias dan sus primeros pasos ante un escenario, acompañadas por adultos que corean cada canción como propia. Bajo la conducción de Rudy Güemes, la propuesta integra música en vivo, juegos y talleres para que toda la familia comparta una jornada inolvidable. Mientras en los otros escenarios, estarán figuras globales como Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta.

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El line up completo de Kidzpalooza 2027

La grilla de esta edición reúne a tres verdaderos íconos que han marcado a distintas generaciones: Topa, con su repertorio lleno de ritmo y alegría que viene de viralizar pogos inolvidables al son de “Me muevo para aquí”; Panam y Circo, con su combinación de baile y humor; y el querido payaso cordobés Piñón Fijo, que es garantía de juego y canciones para saltar.

Además de este trío de lujo, el escenario propio de Kidzapalooza recibirá a una variada selección de propuestas artísticas pensadas en estimular la curiosidad y el movimiento. El cartel completo se integra con Soy Muni, Nilocos, PJ Kids, Kidza Boom, ¡Qué lío, Hugo!, Sin Julepe, Arjaus Crew, Rockn’Learn Band, Eudamon Band, School of Rock y Enrulate con Brian, conformando un recorrido sonoro diverso entre recital y recital.

Line up de Kidzpalooza 2027. (Crédito de imagen: DF Entertainment)

Kidzpalooza ya es una tradición con historia

Desde su primera edición en el país junto a Lollapalooza Argentina en 2014, Kidzapalooza se consolida a lo largo de más de una década como una cita indispensable dentro de la cultura festivalera local. Lo que nació como un rincón dedicado al público infantil ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno cultural sin fronteras de edad, donde niños, adolescentes, jóvenes y adultos reviven recuerdos de la infancia y construyen nuevos.

Quienes deseen sumarse a esta experiencia deben adquirir sus entradas únicamente a través del sitio oficial All Access. Con el objetivo de fomentar la inclusión familiar, los menores de 10 años ingresan de manera gratuita, siempre que concurran acompañados por un adulto responsable con ticket y realicen la acreditación previa correspondiente.