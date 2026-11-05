Line up confirmado del Lollapalooza Argentina 2027: día por día, qué artistas y bandas tocan

Lollapalooza Argentina confirmó oficialmente el line up por día de su duodécima edición, prometiendo convertir al Hipódromo de San Isidro en el epicentro musical de la región los próximos 12, 13 y 14 de marzo de 2027. Este megafestival ofrecerá más de 70 propuestas distribuidas en cinco escenarios a cielo abierto. Este anuncio se alinea con las ediciones hermanas de Chile y Brasil, consolidando el circuito sudamericano con una oferta artística que cruza géneros y generaciones para vivir tres jornadas inolvidables.

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El line up de Lollapalooza Argentina día por día

Viernes 12 de marzo: la jornada inaugural estará marcada por el regreso estelar de The Killers y sus himnos de estadio, junto al sonido alternativo de The Neighbourhood , el post-punk visceral de Fontaines D.C. y la potencia rave de The Prodigy . La representación argentina tendrá a Dillom como figura central con su concepto rupturista, acompañado por el soul contemporáneo de RAYE y la frescura de Malcom Todd. La pista electrónica vibrará con Marlon Hoffstadt, Boys Noize y Mind Enterprises, entre otros.

Sábado 13 de marzo: el rap y la cultura pop dominarán el segundo día con el show audiovisual de Travis Scott y el despliegue escénico de TINI . El rock pesado dirá presente con los riffs de Queens of the Stone Age , sumado al groove caribeño de Rawayana y el rock alternativo de Geese . La jornada sumará el fenómeno popular de Un Poco de Ruido , el hyperpop de SLAYYYTER y la electrónica de culto con Four Tet, Carlita y Sammy Virji. Completan la fecha Francisca Valenzuela, Die Spitz, Broke Carrey y más artistas emergentes.

Domingo 14 de marzo: el cierre llegará de la mano de Charli xcx en pleno auge de su era dance-pop avant-garde y una fiesta electrónica masiva liderada por David Guetta. El rock vibrará con el electrizante show de Cage the Elephant, el estilo indie de Dominic Fike y la elegancia soul de Leon Bridges. En el plano local, Usted Señalemelo desplegará su madurez musical, acompañados por la vanguardia de The Avalanches y Boy Harsher, además de varios artistas más del pop emergente.

Line up por día de Lollapalooza Argentina 2027. (Crédito de imagen: DF Enterteinment)

Un cruce generacional entre íconos y revelaciones

La curaduría de la edición 2027 destaca por su equilibrio entre trayectorias consagradas y nuevas tendencias de crecimiento acelerado. Figuras globales de la talla de Brandon Flowers y David Guetta comparten cartel con proyectos emergentes que lideran las listas actuales, como la cantautora británica Lola Young o el ascendente Sombr. Este cruce permite que artistas locales como Dillom o Usted Señalemelo convivan en igualdad de condiciones con fenómenos mundiales, garantizando un recambio generacional y una diversidad sonora única en la región.