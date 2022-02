Suriana Cichero Lalli: "Hay gente que quiere salir de Siria y no tiene vías de escape"

El Destape dialogó con la autora Suriana Cichero Lalli, a raíz del lanzamiento de su libro de crónicas de viaje Para Bellum. Un viaje a la guerra en Siria.

¿Por qué en el mundo tenemos tan poca información sobre lo que sucede en Siria? ¿Quiénes manejan los hilos de esta guerra? ¿Qué buscan? En Para Bellum. Un viaje a la guerra en Siria, Suriana Cichero Lalli viaja al territorio en guerra para intentar contestar estas preguntas y en el camino se topa con relatos sufrientes de los ciudadanos que quedaron encerrados en medio del combate. El Destape dialogó con la autora sobre su libro de crónicas y relatos editado por Sudestada.

- La mayoría de las historias son durísimas, de carácter pesimista, ¿te afectó mucho documentarlas?

Cuando viajé a Siria sabía muy bien lo que me iba a encontrar. A partir de eso fui elaborando una coraza que me protegiese de esa realidad. Por otro lado, crecí con la idea de la guerra en mi familia, un poco nos respiraba en la nuca. La mitad de mi familia vino a Argentina desde Medio Oriente. En lo personal, sentí que fui con preparación hasta el territorio en guerra. Igual me parece muy interesante la pregunta, porque es una de las conclusiones a las que se llega tras haber leído el libro: '¿cómo se hace para vivir en un lugar así?'.

- ¿En tu familia apoyaron la iniciativa del viaje?

Sí. Uno por ahí se imagina que fui medio kamikaze al meterme en medio de la batalla, y no es tan así. Si bien Siria está en guerra, y todavía hay conflictos en diferentes partes del país, no todos los lugares son imposibles de caminar. Hay algunas ciudades seguras, custodiadas por el ejército. En los lugares inseguros no me metí. Después, creo que también hubo un trabajo de aprender los códigos de allá y saber con quien juntarme y con quien no. Al ser mi primera vez en Siria, seguí todas las indicaciones de mi familia. En los 6 meses que duró el viaje, me sentí insegura en pocos momentos.

- ¿En cuáles?

El primero de todos fue al mes de haber viajado. Me subí a un taxi y el conductor empezó a hacer muchísimas preguntas. No era una situación normal. Allá está lleno de personas de inteligencia y está situación me hizo dudar de las intenciones del taxista. Las preguntas se iban intensificando, y llegué a pensar que me había secuestrado un terrorista. En un momento del trayecto cruzó una autopista, paró en un puesto militar, y ahí empecé a hacerme toda una película. Estaba oscuro y en Siria no existe Google Maps. No tenía idea donde estaba.

Días después de esta experiencia -mientras estaba en el departamento que alquilaba- empecé a escuchar tiroteos y explosiones. El panorama no era bueno y yo estaba encerrada en casa, paralizada. Tampoco tenía mucho margen de acción en esa situación terrorífica, en la que no sabía que había del otro lado de la pared de mi casa.

- Bueno, en cierta forma viviste retazos de la guerra en carne propia.

En algunas cosas, sí. Creo que la más significativa me pasó el último día de estadía en Siria: tuve problemas en migraciones, con mi visa. Estaba vencida. La única forma de salir era yendo a una ciudad del Sur, en la frontera, muy peligrosa. Fue una experiencia horrorosa pasar por ese lugar. Justo había terminado un combate y la mitad de la ciudad estaba destruida. La imagen era fantasmagórica. Se me paralizó el corazón cuando vi la bandera de los terroristas pintada en una pared.

- Muchos de los protagonistas de Para Bellum han naturalizado la guerra, ¿qué lectura hacés de esta forma de ver las cosas?

Sí, es cierto. Es algo totalmente ajeno a nosotros, ¿no? Me he topado con muchas personas que me dijeron 'no me quiero ir de acá, Siria es mi tierra'. Creo que estas reacciones son parte de una cultura que quizás nos cuesta procesar. También existe la otra cara: hay cientos de personas que sí desean irse. Más de un pibe de mi edad me ha pedido matrimonio para poder salir de ahí. Es desesperante querer salir de un lugar y no tener ninguna vía de escape posible.

- ¿No hay entidades que ayuden a las migración de estas personas?

La mayoría de los países, sobre todo en este momento, no dejan ingresar sirios. Acá hubo una ayuda humanitaria durante unos años y pudieron venir un montón de refugiados sirios a Argentina. En el 2019 eso se cortó. La razón por la que se impiden los ingresos es por el mote de que 'todos son terroristas', eso no es así. Es triste porque muchos quedan aislados.