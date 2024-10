Más ajuste de Javier Milei a la cultura: Argentina quedó afuera de la Feria del Libro de Frankfurt, un evento fundamental para los autores y libreros

Argentina afuera de la Feria del Libro de Frankfurt por decisión de Milei.

La Feria del Libro de Frankfurt es la feria del libro más importante del mundo y por primera vez en 62 años se confirmó que el Gobierno de Javier Milei dio de baja el financiamiento para el stand oficial de Argentina en la 76° edición. La noticia, que provocó revuelo en el mundo editorial por la gravedad de lo que significa para los autores y libreros, llevó a ciertas medidas de contraataque ante "la motosierra" que busca arrasar con la identidad cultural del país. Por qué es importante la Feria del Libro de Frankfurt, cuál es el comunicado oficial de la Cámara Argentina del Libro y cómo será la acción de rechazos que se verá en los próximos días.

Para empezar, la Feria del Libro de Frankfurt empezó este miércoles y se extenderá hasta el próximo domingo. Se trata de la feria del libro más importante del mundo, a pesar de que no participa el público. ¿Cuál es su importancia? Básicamente, allí los autores y libreros negocian, compran y venden los derechos de los libros para que se puedan leer en el mundo. Esto es de vital importancia para que los escritores den a conocer su obra en las editoriales del mundo.

Stand de la CAL en la Feria del Libro de Frankfurt (Gentileza de la foto: Juan Manuel Pampín).

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Casi desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) nos reunimos con el Gobierno en siete oportunidades en las que no se pudo llegar a ningún acuerdo. La realidad es que tradicionalmente Argentina participa en la Feria del Libro de Frankfurt desde hace más de 60 años de forma ininterrumpida y hace aproximadamente 20 años que el Estado, en diferentes combinaciones, nos permitió trabajar con diferentes ayudas como subsidios, becas, viajes o el pago del stand. Este año fue realmente imposible: con el lema 'no hay plata' no hubo acuerdo y la cifra que ofrecían era absolutamente mínima", señaló Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro y editor, en declaraciones a El Destape. "Cancillería se podía hacer cargo de la totalidad de los gastos a partir de transferirnos a nosotros los costos, ya sea tanto del espacio del armado del stand y el personal de Cancillería que tenía que viajar, pero eso no nos servía porque para hacer un trabajo eficiente entendemos que tienen que viajar los editores más que los funcionarios", sumó.

Ante el escenario turbulento, la CAL resolvió autofinanciarse su participación de manera integral con un pequeño stand para los asociados y nueve editoriales que representan a Argentina en el mundo. "Por primera vez en 62 años el stand no es de Argentina, sino de la Cámara Argentina del Libro y sus socios", remarcó Pampín. A la vez, el presidente de la CAL adelantó que un escenario similar ocurrirá con la Feria del Libro de Guadalajara, otro encuentro fundamental para el encuentro de autores locales y editoriales del mundo para la compra-venta de textos y derechos. "Años anteriores hemos tenido stands de 200 metros, el año pasado tuvimos un stand de 120 metros y este año es de poquito más de 90 metros cuadrados. En el stand pusimos la leyenda de que ha sido pagado por la Cámara Argentina del Libro y sus socios", agregó Juan Manuel Pampín.

Stand de la CAL en la Feria del Libro de Frankfurt (Gentileza de la foto: Juan Manuel Pampín).

La gestión para que Argentina sea parte de la Feria del Libro de Frankfurt era llevada adelante por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional -a cargo de Diego Sucalesca, un abogado y periodista que protagonizó una obra de teatro junto a Javier Milei-, organismo que hasta julio dependía de la cartera de la Cancillería pero que pasó a ser responsabilidad de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la dirección de Karina Milei.

La actividad de contraataque a la medida de Javier Milei

Tras la noticia que causó indignación se dio a conocer que Victoria Torres, licenciada en Letras y profesora de la Universidad de Colonia, llevará adelante una serie de actividades con autores argentinos que residan en Alemania para dar a conocer el reclamo ante el mundo. María Negroni, Carlos Gamerro, Ariel Magnus y Mariana Dimopulos serán los oradores en la charla "Resistiendo a la realidad”, dentro del marco “Perspectives on Culture and Politics”, el próximo domingo 20 de octubre.