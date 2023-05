María José Navia lanzó Kintsugi: la belleza de narrar los pedazos de una familia rota

María José Navia conversó con El Destape sobre el lanzamiento de su nuevo libro de relatos breves que se unen para contar una trama familiar marcada por el dolor.

Kintsugi es una técnica de reparación japonesa que deja a la vista las grietas de los objetos rotos decorándolos con polvo de oro, con el objetivo de buscar la belleza en el error, en el quiebre. Con esta premisa, que inunda poco a poco al lector, María José Navia escribió cada uno de los relatos que componen su libro Kintsugi, el libro que es la novedad de la editorial Concreto. En diálogo con El Destape, la autora chilena contó los detalles detrás de su primera novela.

El libro surgió a partir de una necesidad como escritora, pero también como lectora. “Yo soy más cuentista. Nunca me propuse escribir una novela porque creo que me hubiera paralizado. En cambio, cuando escribí el primer cuento que es Rebajas, no se iban los personajes de mi cabeza, no podía cerrar la ventanita. Seguía pensando en ellos, entonces empecé a escribir otros relatos siguiendo mi curiosidad”, reveló la autora. Precisamente, el libro se desarrolla como una novela en cuentos, es decir, cada relato puede leerse en su individualidad, pero al seguir el hilo se destapa una trama familiar muy compleja signada por el abandono y el dolor.

Kintsugi presenta al lector una historia, con saltos temporales y generacionales, marcado por el llamativo y poco trabajado en la literatura en general, vínculo entre tías y sobrinas. Una trama que presenta diversos escenarios en donde miembros de una misma familia luchan con sus propios traumas, trabajan sus lados oscuros y deciden apostar reiteradamente en mantener esa historia de lazos de sangre viva y latente a pesar de las roturas.

María José no tiene la intención de brindarle todos los detalles a sus lectores, sino que más bien pretende abrirle una puerta a un fragmento de historia y luego cerrarla dejándole datos inconclusos, como quien escucha una conversación ajena en un lugar público. Sin embargo, el diferencial es que logra presentar un retrato familiar que, aunque se desconoce gran parte de su historia, se puede generar gran empatía. "Me importaba eso que hay personas que están rotos y que eso se va a contar, se van a contar esas tristezas, se van a contar esas malas decisiones y van a ser parte de la de la historia de cada de cada personaje", afirmó la autora sobre el perfil sumamente humano que decidió darle a los protagonistas de cada una de las historias.

Dentro de sus relatos, que cuentan con la medida justa de descripción y metáforas para convertirlo en una lectura ágil, Navia trata al lector con sutilezas, haciéndole el camino de lectura más sencillo, pero sin subestimarlo: lo deja hacer volar su imaginación, especular sobre los personajes y los invita a dialogar constantemente con los textos. "Me gusta que el lector tenga espacios en los que participar, que no sean todo dichos de mí. Me interesa buscar esa belleza en la delicadeza como parte de la creación literaria", sentenció la escritora sobre este tema.

Sobre la autora

María José Navia (Santiago de Chile, 1982) es magíster en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York y doctora en Literatura y Estudios Culturales por la Universidad de Georgetown. Publicó Sant (2010), Instrucciones para ser feliz (2015), Lugar (2017, finalista del Premio Municipal Literatura) y Una música futura (2020, ganadora del concurso Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y finalista del Premio Municipal de Literatura). En 2022 fue finalista del Premio Internacional Ribera del Duero por su libro Todo lo que aprendimos de las películas (2023). Kintsugi fue publicada en Chile (2018), Colombia (2020) y México (2022).