Libros, naturaleza y actividades para toda la familia: llega La Fiera del Libro al Ecoparque con 100 expositores.

Hay planes que permiten pasar varias horas al aire libre sin dejar de lado una de las actividades más tradicionales para un fin de semana: buscar un libro nuevo para llevarse a casa. Durante tres días, el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires será escenario de La Fiera del Libro, un encuentro que combinará literatura, editoriales, librerías, ilustración, ciencia y propuestas para toda la familia.

{{{htmlAmp}}}

La feria se realizará del viernes 2 al domingo 4 de octubre, de 11 a 18, en el predio ubicado en avenida Santa Fe y Sarmiento, con una propuesta que busca unir el universo de los libros con el entorno natural del parque. La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina del Libro (CAL), con el apoyo del Ecoparque y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante las tres jornadas habrá 100 stands de editoriales, librerías y distribuidoras, que ofrecerán títulos de distintos géneros y disciplinas: narrativa, ensayo, crónica, historia, literatura infantil y juvenil, novela gráfica, historieta, poesía, arte, música, libros académicos y técnicos, diseño, arquitectura y cocina, entre otros.

La particularidad de La Fiera del Libro está justamente en esa combinación: no se trata solamente de recorrer puestos y buscar novedades editoriales, sino también de participar de actividades y encontrarse con autores, ilustradores, científicos y divulgadores en un espacio abierto.

Una feria de libros en medio del Ecoparque: talleres, ilustración y actividades para chicos

El concepto de la feria parte de una idea sencilla: trasladar el encuentro alrededor de los libros a un territorio diferente y aprovechar el entorno del Ecoparque para sumar propuestas vinculadas con la naturaleza.

Entre las actividades previstas hay una que se despega especialmente de las habituales propuestas de una feria editorial: una recorrida guiada para observar y reconocer aves, organizada junto a especialistas de Aves Argentinas. La actividad se realizará el sábado 3 a las 14 y comenzará en la glorieta.

La programación también incluye propuestas destinadas a quienes visiten el lugar con chicos, como talleres de ilustración, creación de personajes, narraciones, lecturas de poesía y espacios de juego.

La idea de los organizadores es que la feria funcione como un punto de encuentro para distintos públicos y edades, con actividades que van desde la literatura infantil hasta la divulgación científica y el debate sobre temas de actualidad.

Libros, naturaleza y actividades para toda la familia: llega La Fiera del Libro al Ecoparque con 100 expositores.

La programación comienza el viernes 2 de octubre con actividades especialmente pensadas para el público infantil. A las 13.30, en la glorieta, la diseñadora e ilustradora Pupé y el escritor Matías Pierrad estarán al frente de un taller de ilustración y creación de personajes. Media hora después, en el anfiteatro, la autora Silvana Rodríguez realizará una lectura de La cabra y la luna, recomendada para chicos de entre 2 y 8 años.

A las 15.30 habrá una narración del cuento infantil Mi voz linda, a cargo de Estefanía Commisso, y a las 16 se realizará una lectura situada de Historias de animales, a partir del libro de Kate Zambreno, pensada como una actividad para toda la familia.

El sábado también habrá propuestas para chicos y jóvenes. A las 13, en la glorieta, Gisela Carvallo ofrecerá la narración de Una vaca con plumas y sin plumas, acompañada por un conversatorio y un taller de manualidades. A la misma hora, en el anfiteatro, Marcela Bublik, Analía Argento y Mariana Zaffaroni coordinarán un taller participativo sobre identidades robadas y recobradas para infancias y juventudes.

El domingo, en tanto, habrá un espacio de juego interactivo denominado “Exploradores de emociones”, a cargo de acompañantes terapéuticas y con juguetes vinculados con la autorregulación emocional.

Para conocer la programación completa, se pueden revisar las redes o la página web de la Fiera del Libro.

Cuándo es y cuánto cuesta entrar al Ecoparque

La Fiera del Libro se realizará del viernes 2 al domingo 4 de octubre, de 11 a 18, en el Ecoparque de Buenos Aires, en avenida Santa Fe y Sarmiento.

La entrada al Ecoparque es gratuita para residentes de la Ciudad de Buenos Aires, menores de 12 años, jubilados, pensionados, mayores de 65 años y personas con discapacidad.

Para el resto de los visitantes, la entrada general tiene un valor de $11.325, mientras que para extranjeros el precio es de $19.741 para adultos y $15.793 para menores de 12 años. Además, quienes abonen la entrada podrán acceder a un 10% de descuento en la compra de libros, presentando el código QR correspondiente.