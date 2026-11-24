Cada 20 de noviembre, la música popular argentina celebra el nacimiento de León Gieco, nacido en 1951 en la localidad santafesina de Cañada Rosquín. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, su obra logró sintetizar el lenguaje del rock nacional con las sonoridades de raíz folklórica, consolidando un repertorio de profundo compromiso social y alcance federal.

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Desde sus primeras grabaciones a comienzos de la década de 1970, Gieco incorporó ritmos autóctonos como la chacarera, la zamba, el chamamé y el carnavalito, junto a instrumentos tradicionales como el charango, la quena y el bombo legüero, conviviendo de forma orgánica con su guitarra acústica y su armónica.

Ese cruce quedó plasmado en proyectos emblemáticos como el ciclo De Ushuaia a La Quiaca (iniciado en los años ochenta junto a Gustavo Santaolalla), donde registró expresiones musicales de distintas regiones del país junto a intérpretes populares.

Dentro de esa trayectoria, su vínculo artístico y personal con Mercedes Sosa ocupó un lugar determinante. La cantante tucumana fue una de las principales difusoras internacionales de sus composiciones, incorporando a su repertorio versiones inolvidables de obras como "Sólo le pido a Dios", compuesta en 1978 y traducida a múltiples idiomas, y "La colina de la vida".

Ambos compartieron escenarios tanto en la Argentina como en giras europeas durante los años del exilio y el retorno democrático, sellando una sociedad estética basada en la defensa de los derechos humanos y la identidad latinoamericana.

El vínculo artístico y personal de León Gieco con Mercedes Sosa fue más que especial.

Letras icónicas e influencia en las nuevas generaciones

El cancionero de León Gieco reúne piezas que trascendieron su época para convertirse en patrimonio colectivo de la música argentina:

"Sólo le pido a Dios": Himno antibélico y humanista grabado originalmente en el álbum IV LP (1978), convertido en símbolo contra la guerra y la indiferencia social.

"Cinco siglos igual": Compuesta junto a Luis Gurevich para el disco Mensajes del alma (1992), ofrece una mirada histórica sobre la conquista de América y los pueblos originarios.

"La memoria": Editada en Bandidos rurales (2001), recorre acontecimientos centrales de la historia reciente argentina y la lucha por la verdad y la justicia.

"El fantasma de Canterville" y "Hombres de hierro": Clásicos tempranos que reflejaron el cruce entre la canción de protesta y el rock acústico.

Esa vigencia se refleja en la constante reinterpretación de su obra por parte de músicos de generaciones posteriores. Referentes del folklore contemporáneo y la canción urbana, como Nahuel Pennisi, Milo J, Wos, YSY A y Cazzu, han compartido grabaciones, homenajes y presentaciones en vivo junto al cantautor santafesino. A través de esas colaboraciones, el legado folklórico y testimonial de León Gieco mantiene plena actualidad en los escenarios y plataformas digitales del país.